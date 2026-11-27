Taglio del nastro con il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca e la direttrice generale dell’Asl Sabrina Cenciarelli. Potenziati i servizi di diabetologia e diagnostica

Latina, 27 novembre 2026 – Un investimento di oltre 24 milioni di euro per potenziare i servizi sanitari e migliorare l’accessibilità delle prestazioni. Questa mattina il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, e la direttrice generale dell’Asl di Latina, Sabrina Cenciarelli, alla presenza delle autorità civili e militari, hanno inaugurato la nuova Piastra ambulatoriale e il sistema di alta automazione CoreLab del Laboratorio analisi dell’ospedale Santa Maria Goretti.

L’intervento, finanziato attraverso risorse del bilancio aziendale, comprende anche la gestione completa del CoreLab per i prossimi cinque anni e si inserisce nel percorso di potenziamento della sanità pontina portato avanti dall’Asl di Latina e dalla Regione Lazio.

Nuovi ambulatori al Goretti: oltre 12mila prestazioni di diabetologia all’anno

La nuova Piastra ambulatoriale, realizzata attraverso una struttura modulare di circa 286 metri quadrati, sorge al piano strada, accanto al Centro unico di prenotazione (CUP). Ospiterà l’Unità operativa complessa di Diabetologia universitaria, che eroga oltre 12mila prestazioni all’anno. La collocazione degli ambulatori è stata pensata per facilitare l’accesso alle cure, in particolare per i pazienti cronici e per le persone con difficoltà motorie.

Il nuovo CoreLab: come cambia il Laboratorio analisi

Il nuovo CoreLab del Santa Maria Goretti consente di riunire in un’unica catena automatizzata diverse tipologie di analisi cliniche, sia di urgenza sia di routine. Il sistema integra automazione, tracciabilità e tecnologie diagnostiche di ultima generazione, collegando le diverse fasi di lavorazione attraverso due aree funzionalmente separate e un sistema di trasporto sopraelevato a spirali.

All’apertura del servizio prelievi anche il sabato si aggiungono nuove linee diagnostiche di secondo livello nei settori della genetica molecolare, della tossicologia, dell’autoimmunità e della microbiologia rapida, a servizio dell’intera rete sanitaria provinciale.