Previsti impianti fotovoltaici, nuove aree verdi, percorsi ciclopedonali e una Comunità energetica rinnovabile aperta a cittadini e imprese

Roma, 27 novembre 2026 – Nuovo passo verso la riqualificazione di Malagrotta. La Giunta regionale del Lazio ha approvato lo schema di accordo attuativo tra la Regione e il Commissario unico per la bonifica delle discariche abusive, dando nuovo impulso al progetto di rigenerazione dell’area. L’obiettivo è coniugare il risanamento ambientale con la transizione energetica, attraverso interventi di recupero paesaggistico, produzione di energia da fonti rinnovabili e realizzazione di spazi verdi fruibili dalla cittadinanza.

“Vogliamo superare definitivamente l’immagine di un territorio segnato da una pesante eredità ambientale e trasformarlo in un esempio concreto di rigenerazione, innovazione e sostenibilità. Con questo provvedimento compiamo un passo decisivo verso una nuova visione di Malagrotta: un’area da risanare, ma anche da valorizzare, restituendo nuove prospettive a Roma e all’intero Lazio. La transizione energetica può essere una leva fondamentale di questo cambiamento”, dichiara l’assessore regionale all’Ambiente e alla Transizione energetica, Elena Palazzo.

Malagrotta, gli interventi previsti dal progetto

Il piano prevede la messa in sicurezza permanente e il monitoraggio ambientale dell’area, cui si affiancheranno interventi di rinaturalizzazione, recupero degli ecosistemi e riqualificazione paesaggistica. Sul fronte energetico, il progetto contempla l’installazione di impianti fotovoltaici e sistemi di accumulo energetico, oltre all’ottimizzazione e alla valorizzazione degli impianti a biogas già esistenti.

“Uno degli aspetti più importanti di questo progetto è la possibilità di fare di Malagrotta un laboratorio concreto di transizione energetica, trasformandola in un luogo capace di produrre energia pulita e contribuire agli obiettivi di decarbonizzazione”, prosegue Palazzo.

Energia rinnovabile condivisa tra cittadini e imprese

Tra gli elementi centrali del progetto figura la promozione di una Comunità energetica rinnovabile (CER), aperta alla partecipazione di cittadini, imprese ed enti pubblici locali, attraverso la quale sarà possibile condividere l’energia prodotta da fonti rinnovabili.

“Le Comunità Energetiche possono rappresentare uno degli strumenti più importanti per fare in modo che la rinascita di Malagrotta produca benefici concreti per chi vive e lavora in quest’area. L’energia rinnovabile prodotta potrà essere condivisa, mettendo in rete cittadini, imprese e amministrazioni e contribuendo a generare vantaggi ambientali, economici e sociali. Vogliamo che la transizione energetica sia un’opportunità alla quale le comunità locali possano partecipare direttamente e dalla quale possano trarre beneficio”, sottolinea l’assessore.

La rigenerazione dell’area passerà anche attraverso la realizzazione di spazi verdi accessibili, percorsi ciclopedonali e infrastrutture didattico-ambientali, con l’obiettivo di migliorare la qualità del paesaggio e rafforzare il rapporto tra il territorio e i cittadini.

L’accordo tra Regione Lazio e Commissario unico

Lo schema di accordo approvato dalla Giunta definisce le competenze dei soggetti coinvolti. Il Commissario unico assumerà il ruolo di soggetto attuatore, occupandosi della progettazione e della realizzazione degli interventi. La Regione Lazio garantirà invece il supporto amministrativo e istituzionale, favorendo l’accelerazione dei procedimenti di propria competenza e l’integrazione del progetto con la programmazione regionale in materia ambientale ed energetica.