Marc Marquez dice basta e si ritira oggi, venerdì 27 novembre. Il fuoriclasse della MotoGp, fresco di decimo titolo mondiale (leggi qui) , annuncia il ritiro prima dell’ultimo Gp della sua carriera a Valencia. E lo fa in un modo di sicuro… particolare: aspettando di essere inquadrato dalle telecamere e mostrando poi un cartello con la scritta “Questa sarà la mia ultima gara in MotoGp”. La fine di un’era.

MotoGp, Marc Marquez si ritira

La notizia del ritiro arriva come un fulmine a ciel sereno, dopo che – pochi giorni fa – proprio Marquez aveva parlato del suo futuro in un’intervista a Sportmediaset: “Il punto debole di uno sportivo è che pensa sempre al futuro. Fai una gara e già pensi alla prossima. Adesso è il momento di vivere questo bellissimo momento, di fare il GP di Valencia. Poi martedì ci saranno i test di Valencia e arriverà il 2027, ma per il momento voglio sorridere al presente”. E ancora: “Ci sarò nel 2027? Sì, come persona di sicuro. No, scherzo, ma sì, alla fine abbiamo vinto, sono in un momento buono, felice e questa è la cosa più importante”.

La decisione di Marc Marquez

La notizia è stata confermata dalla Ducati, che in mattinata ha diramato una nota ufficiale. Poi, lo spagnolo ha spiegato tutto in conferenza stampa: “Sono felice, ma mi sento ovviamente anche triste. Non ho ancora realizzato cosa sarà la mia vita adesso, senza le moto. Posso dire però che le moto ci saranno sempre, anche senza gare”. Il fuoriclasse spagnolo ora si godrà un po’ il presente, rallentando: “Cosa faccio adesso? Non lo so. Devo stare a casa, forse devo pure annoiarmi un pochino e poi vedremo. La nostra vita va sempre a trecento chilometri orari e siamo sempre nel futuro. Ora è il momento di sedersi, mi godo ciò che c’è. La mia felicità e il mio istinto mi hanno detto di fare così”.

(Fonte Adnkronos)

Foto Marc Marquez/Instagram (da adnkronos.com)