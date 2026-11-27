Meteo dal 28 al 30 novembre: piogge al Sud, nubi sull’Adriatico e schiarite al Nord e sul versante tirrenico.

Tra sabato 28 e lunedì 30 novembre il tempo resterà variabile sull’Italia: piogge e piovaschi interesseranno soprattutto il Sud e le aree adriatiche, mentre il Nord e il versante tirrenico avranno maggiori schiarite.

Sabato 28 novembre

Al Nord il cielo sarà sereno o poco nuvoloso, con addensamenti sulla Romagna, ma senza fenomeni. Al mattino sono previste foschie e nebbie in pianura. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra 7 e 11°C.

Nuvolosità irregolare e piovaschi in esaurimento interesseranno il versante adriatico del Centro, mentre quello tirrenico sarà più soleggiato. Le massime saranno comprese tra 9 e 14°C, in calo.

Al Sud sono attese piogge sparse su Sardegna, regioni adriatiche, Appennino, Calabria e nord Sicilia. Maggiori schiarite sono previste in Campania, con temperature in diminuzione e massime tra 12 e 16°C.

Domenica 29 novembre

La giornata sarà soleggiata o al più velata al Nord, salvo addensamenti sparsi sulla Romagna. Foschie e nebbie potranno formarsi al mattino in Piemonte. Le temperature resteranno stabili, con valori massimi tra 8 e 12°C.

Al Centro persisterà una nuvolosità irregolare sulle regioni adriatiche, ma senza fenomeni. Il versante tirrenico sarà più soleggiato. Al Sud resteranno possibili piogge su Puglia, Calabria e nord Sicilia, mentre altrove il tempo sarà più asciutto e con maggiori schiarite.

Lunedì 30 novembre

Il Nord sarà interessato dal passaggio di nubi alte e stratificate, senza precipitazioni, in graduale diradamento da ovest. Al Centro si alterneranno nubi sparse e schiarite, con annuvolamenti più frequenti sulle regioni adriatiche ma senza fenomeni.

Al Sud sono previste parziali schiarite sulle regioni tirreniche peninsulari e in Sardegna. Nubi irregolari interesseranno le altre zone, con pioviggini sulle Murge. Le temperature resteranno stabili: massime tra 7 e 11°C al Nord, tra 10 e 14°C al Centro e tra 11 e 16°C al Sud.