Fondi, 27 novembre 2026 – Le luci del Natale tornano ad accendere Fondi. Da oggi, venerdì 27 novembre, fino al 10 gennaio 2027, la città ospiterà “Winter Vibes: il calore del Natale” , il cartellone delle festività natalizie che accompagnerà residenti e visitatori tra presepi artistici, concerti, spettacoli teatrali, mercatini e appuntamenti dedicati alle famiglie.

Ad inaugurare la rassegna sarà la tradizionale accensione dell’albero in piazza IV Novembre, accompagnata dall’esibizione di 361 studenti degli istituti comprensivi della città. La performance canora, diretta dal maestro Gianni Mastromanno, porterà in scena lo spettacolo “Luce per la pace”, con il coordinamento dell’ex docente Michelina Carnevale. A presentare il pomeriggio sarà il presidente della Pro Loco Fondi, Gaetano Orticelli.

In concomitanza con l’accensione delle luminarie, sarà inaugurata anche la pista di pattinaggio sul ghiaccio in piazza De Gasperi , che resterà attiva per tutto il periodo delle festività, fino al 10 gennaio.

Bisognerà invece attendere venerdì 4 dicembre, alle 17, per l’inaugurazione dei tradizionali presepi artistici realizzati dal maestro Marcello Cassoni. Le opere saranno visitabili presso il Chiostro di San Domenico, grazie al patrocinio del Parco naturale regionale dei Monti Ausoni e Lago di Fondi.

Tra gli appuntamenti più attesi figura il ritorno del Capodanno in piazza Matteotti , organizzato dal Comune di Fondi in collaborazione con ATCL. L’amministrazione ha inoltre previsto tre giornate dedicate ai bambini: due prima di Natale e una in occasione dell’Epifania.

«Parliamo di eventi molto sentiti dal pubblico che, peraltro, avranno il vantaggio di svolgersi in uno spazio chiuso e non soggetto ad eventuali serate di maltempo», spiega il sindaco Vincenzo Carnevale .

«Poi, dopo il grande successo dello scorso anno, torna il Capodanno in Piazza con una serata tutta da vivere e, infine, abbiamo pensato ai più piccoli i quali, peraltro, potranno scegliere anche tra numerose proposte interessanti a cura delle associazioni».

Le festività coinvolgeranno anche il tessuto commerciale della città. Sabato 5 dicembre sarà recuperata la tradizionale Fiera di Sant’Onorato, mentre domenica 13 e domenica 20 dicembre sono previste due giornate di mercato con orario prolungato.