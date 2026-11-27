Dopo oltre tredici anni di cause, la Cassazione ha annullato la sentenza d’appello perché il processo era proseguito dopo il fallimento del debitore

Due appartamenti a Nettuno, un debito con la banca e una causa legale che va avanti da oltre tredici anni. La Corte di Cassazione ha ribaltato la sentenza di secondo grado accogliendo il ricorso della procedura fallimentare e rinviando il caso alla Corte d’Appello di Roma.

Tutto era iniziato quando un debitore aveva venduto due case a Nettuno a un familiare e alla madre, poi deceduta e sostituita da un’altra parente. La banca aveva chiesto al giudice di rendere inefficaci quelle vendite per tutelare il proprio credito, poi passato di mano tra più società. Nel 2013 il Tribunale di Velletri aveva dato ragione alla banca.

L’appello e il fallimento arrivato nel mezzo

I familiari avevano fatto appello, ma nel 2021 la Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione di primo grado. Nel frattempo, però, nell’ottobre del 2018 era stato dichiarato il fallimento del debitore che aveva ceduto gli immobili.

Il processo d’appello era comunque andato avanti fino alla sentenza senza che venisse dichiarata l’interruzione legata al fallimento, probabilmente perché nessuno ne era a conoscenza al momento della decisione.

La decisione della Cassazione

Il curatore fallimentare ha impugnato la sentenza chiedendo di far subentrare i creditori nella causa per recuperare i beni. La Cassazione ha accolto il ricorso: quando scatta il fallimento, il processo si interrompe in automatico e gli atti successivi, compresa la sentenza d’appello, risultano nulli.