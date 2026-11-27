Il sindaco Burrini ci riprova per fare cassa attraverso il patrimonio immobiliare: l’obiettivo del Comune di Nettuno è incassare oltre due milioni e trecentomila euro mettendo all’asta ventinove appartamenti di proprietà comunale nel quartiere di Tre Cancelli. È stata nominata la commissione ad hoc «composta da personale interno all’Ente, individuato sulla base delle competenze professionali e dell’esperienza maturata in ambito amministrativo, tecnico e patrimoniale, al fine di assicurare il corretto, imparziale ed efficiente svolgimento delle operazioni d’asta», come si legge nell’atto.

Nominata la commissione

La commissione di gara per l’alienazione tramite asta pubblica, richiamando la determinazione dirigenziale n. 887 del 12 agosto 2026 e i successivi provvedimenti di aggiornamento, vede alla presidenza l’ingegnere Claudio Severino Filosa (dirigente Area III), affiancato dai commissari architetto J. Alberto Maria Capomaggi e dottoressa Concetta Cianciullo, con la dottoressa Maura Verdini come segretario verbalizzante e la dottoressa Laura Bianchini come sostituta.

Dal tentativo di gennaio alle incongruenze sui pagamenti

Torna così il tentativo dell’amministrazione comunale di fare cassa alienando le proprietà immobiliari dopo che il precedente tentativo di gennaio era andato fallito a causa della mancata contezza sulla situazione tributaria degli inquilini. All’inizio dell’anno la giunta comunale, senza passare preventivamente dal consiglio comunale, aveva deciso di aprire l’asta priva di un quadro chiaro sulla regolarità dei pagamenti delle ventinove famiglie che avrebbero potuto esercitare il diritto di prelazione.

A distanza di nove mesi l’amministrazione è tornata sui suoi passi per ridisegnare l’asta, non prima di aver approvato in consiglio il piano di alienazione — ovvero di vendita — e di aver verificato i pagamenti degli occupanti. Per molti residenti di via San Paolo, via Santa Maria Goretti, via Andria e via Barletta la realtà si è però rivelata ben diversa, trasformandosi in una scoperta a dir poco amara: recandosi negli uffici competenti di corso Matteotti, alcuni di loro hanno infatti riscontrato pesanti incongruenze tra quanto registrato dall’ente e quanto effettivamente versato. Il risultato di tale cortocircuito amministrativo è che chi risiede all’interno rischia di perdere il diritto di prelazione, ovvero la possibilità di mantenere l’immobile versando subito il dieci per cento del valore stabilito dai parametri Omi — che classificano gli edifici come residenze non economiche, nonostante siano stati edificati nel secondo dopoguerra —, spalancando così le porte all’offerta più alta formulata all’asta.

Le origini degli alloggi, il nodo urbanistico e i dubbi sull’asta

La vicenda affonda le radici nel dopoguerra attraverso una storia travagliata fatta di passaggi di consegne e cambi di responsabilità, fino a quando, negli anni Duemila, il ministero del Lavoro ha ceduto i beni al Comune di Nettuno. Durante l’amministrazione guidata da Alessio Chiavetta, tra il 2008 e il 2015, l’ente si è accorto che gli alloggi non risultavano accatastati, spingendo la giunta dell’epoca a incaricare un geometra per regolarizzare la situazione catastale. Nelle perizie tecniche sono però rimasti esclusi gli abusi edilizi, che ancora oggi non sono stati sanati dal Comune, rimasto finora l’unico proprietario degli immobili, senza tenere conto neppure che per tutto questo tempo le famiglie che abitavano questi appartamenti hanno messo mano, ristrutturato e reso vivibili immobili che non sono stati per anni oggetto di manutenzione da parte del Comune.

Il corto circuito

Si genera così un vero e proprio cortocircuito legale, per cui gli edifici vengono messi all’asta senza la necessaria sanatoria, lasciando irrisolte le difformità urbanistiche. Dal punto di vista economico la base d’asta si aggira intorno ai sessantottomila euro, calcolata applicando i valori di mercato Omi previsti per una residenza non economica, una stima che in teoria avrebbe potuto redigere direttamente anche il dirigente al Demanio del Comune di Nettuno, Severino Filosa.

Per quanto riguarda le modalità di accesso e pagamento, il regolamento impone il versamento immediato del dieci per cento, consentendo successivamente di accedere a una dilazione come stabilito dalle disposizioni approvate durante l’amministrazione Casto, che aveva sancito che le alienazioni dovessero avvenire nel rigoroso rispetto del regolamento consiliare, previa predisposizione di un’apposita perizia di stima. Sfruttando la prelazione, inoltre, è possibile beneficiare di uno sconto del quindici per cento in caso di saldo immediato in un’unica soluzione, così come previsto dall’articolo diciotto bis del regolamento.

Nonostante queste premesse, la gestione della procedura continua a sollevare numerosi interrogativi pratici e amministrativi. Ad oggi non vi è una contezza precisa delle eventuali morosità accumulate dagli inquilini nei confronti del Comune e, nei prossimi giorni, si metterà in moto una complessa macchina burocratica per vagliare la documentazione di chi intende esercitare la prelazione, lasciando tuttavia aperto il dubbio se analoghi controlli rigorosi saranno estesi a chiunque decida di partecipare all’asta aperta.