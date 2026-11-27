Dall’incontro gratuito dedicato alle scuole al gala con protagonisti della scena drag italiana. Due giornate di arte e riflessione sui temi dell’identità e dell’inclusione

Ostia, 25 novembre 2026 – Due giornate in cui il palcoscenico diventa uno spazio di espressione, confronto e riflessione sulle diversità. Venerdì 27 e sabato 28 novembre il Teatro del Lido di Ostia ospiterà Drag Me Up – Queer Art Festival, il progetto ideato da Ondadurto Teatro con il sostegno di Roma Capitale, giunto alla settima edizione. Tra performance, cabaret, musica e incontri, la manifestazione utilizza i linguaggi della cultura drag e delle arti performative contemporanee per affrontare i temi dell’identità, dell’inclusione e del contrasto alle discriminazioni.

L’edizione 2026, intitolata “Biologicamente Queer”, propone una riflessione sui confini attraverso cui vengono comunemente definiti i corpi, il genere e le identità, mettendo al centro la pluralità delle esperienze individuali.

Ostia, Drag College: il primo appuntamento dedicato alle scuole

Ad aprire il festival sarà Drag College #1, in programma venerdì 27 novembre alle 11. L’evento, gratuito e riservato alle scuole, è stato ideato da Ondadurto Teatro con Karma B e Margó Paciotti, in collaborazione con la direzione artistica del Teatro del Lido.

A metà strada tra laboratorio, spettacolo e incontro, l’iniziativa punta a offrire alle nuove generazioni strumenti per comprendere le questioni legate all’identità, agli stereotipi e alla discriminazione. Attraverso il dialogo e le arti performative, gli studenti saranno coinvolti in un percorso di riflessione sul rispetto delle differenze.

Gala Drag Me Up, gli artisti sul palco del Teatro del Lido

Il festival entrerà nel vivo sabato 28 novembre alle 19 con il Gala Drag Me Up #1, uno degli appuntamenti centrali della manifestazione. Sul palco saliranno Sylvia Cry Her, Savage Dickson, Farida Kant e H.E.R., con la conduzione di Margó Paciotti.

Lo spettacolo intreccerà musica, comicità, performance e varietà, richiamando la tradizione dell’avanspettacolo, della rivista e del cabaret. L’intrattenimento si alternerà alla riflessione sociale, attraverso i diversi linguaggi espressivi della scena queer contemporanea.

Sotto la direzione artistica di Karma B e Margó Paciotti, il festival coinvolge diversi spazi culturali della Capitale. Tra i protagonisti dell’edizione 2026 figurano anche Porpora Marcasciano, Stephanie Glitter, Iwanda Sbelletti e Santa Waria.

Drag Me Up a Ostia: orari e prezzi dei biglietti

L’appuntamento è al Teatro del Lido di Ostia nelle giornate del 27 e 28 novembre 2026. L’incontro del venerdì è gratuito e riservato agli istituti scolastici, mentre per il gala del sabato sono previste le seguenti tariffe:

Biglietto intero: 12 euro;

Biglietto ridotto: 8 euro.