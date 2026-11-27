MOBILITA'
Ostia, domenica 29 novembre cambia la viabilità in via delle Baleniere: percorsi alternativi e fermate sospese
Modificati i percorsi delle linee 04, C4, C13, C19 e dei collegamenti C02 e C20
Ostia, 27 novembre 2026 – Domenica 29 novembre 2026 cambia la viabilità nel centro di Ostia. In occasione di una manifestazione socio-culturale e commerciale in via delle Baleniere, saranno disposte deviazioni per sei collegamenti del trasporto pubblico locale e la temporanea sospensione di sette fermate. Le modifiche interesseranno le linee 04, C4, C13 e C19, oltre ai collegamenti C02 e C20. I percorsi alternativi coinvolgeranno principalmente viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole del Capo Verde.
Ostia, le deviazioni delle linee 04, C4, C13 e C19
Gli autobus delle linee 04, C4 e C13, in direzione dei rispettivi capolinea di via Bonichi, cimitero Flaminio e cimitero Laurentino, da viale Vasco de Gama, all’altezza di via delle Baleniere, proseguiranno lungo via dei Velieri e via Isole del Capo Verde, tornando poi su via delle Baleniere per riprendere il percorso ordinario.
In direzione di piazzale della Stazione del Lido, invece, i mezzi da via delle Baleniere transiteranno lungo via Isole del Capo Verde, via dei Velieri e viale Vasco de Gama, per poi riprendere il consueto itinerario.
Lo stesso percorso alternativo interesserà anche la linea C19.
Le modifiche ai collegamenti C02 e C20
Il collegamento C02, in partenza dal deposito di Acilia, da via delle Baleniere, all’altezza di via Isole del Capo Verde, proseguirà lungo quest’ultima, via dei Velieri e viale Vasco de Gama, riprendendo successivamente il percorso ordinario.
Il collegamento C20, proveniente da via delle Baleniere, transiterà invece lungo viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole del Capo Verde.
Ostia, sette fermate degli autobus temporaneamente sospese
Contestualmente alle deviazioni, saranno temporaneamente disattivate sette fermate, identificate con i codici 76516, 76517, 76518, 76669, 76670, 76671 e 77004.
Non sono stati indicati gli orari di inizio e conclusione delle modifiche al servizio.