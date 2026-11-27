Ostia, 27 novembre 2026 – Domenica 29 novembre 2026 cambia la viabilità nel centro di Ostia. In occasione di una manifestazione socio-culturale e commerciale in via delle Baleniere, saranno disposte deviazioni per sei collegamenti del trasporto pubblico locale e la temporanea sospensione di sette fermate. Le modifiche interesseranno le linee 04, C4, C13 e C19, oltre ai collegamenti C02 e C20. I percorsi alternativi coinvolgeranno principalmente viale Vasco de Gama, via dei Velieri e via Isole del Capo Verde.