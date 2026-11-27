IL PONTEFICE
Papa Leone XIV ad Acilia domenica 29 novembre: programma, strade chiuse e modifiche ai bus
Le limitazioni alla circolazione interesseranno anche il servizio di trasporto pubblico, con percorsi alternativi per gli autobus in entrambe le direzioni
Ostia, 27 novembre 2026 – Cambia la viabilità ad Acilia per la visita di Papa Leone XIV, atteso domenica 29 novembre 2026 presso la parrocchia di San Carlo da Sezze. In occasione dell’arrivo del Pontefice saranno disposte chiusure stradali e modifiche al trasporto pubblico locale, con deviazioni che interesseranno la linea 712.
Papa Leone XIV ad Acilia: le strade chiuse e gli orari
A partire dalle ore 10 di domenica 29 novembre, saranno chiuse al traffico le seguenti strade:
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via di Macchia Saponara;
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via Domenico Purificato;
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via Bruno Molajoli.
Le limitazioni alla circolazione interesseranno anche il servizio di trasporto pubblico, con percorsi alternativi per gli autobus in entrambe le direzioni.
Acilia, cambia il percorso della linea 712
In direzione del capolinea della metropolitana Eur Fermi, gli autobus della linea 712 partiranno da via di Macchia Saponara, in prossimità di via di Prato Cornelio, proseguendo lungo via di Prato Cornelio, via di Acilia e via Francesco Menzio, per poi riprendere il percorso ordinario.
In direzione del capolinea di via Ortolani, invece, da via Francesco Menzio, all’altezza di via di Acilia, i mezzi transiteranno lungo via di Acilia, via di Prato Cornelio e via di Macchia Saponara, tornando successivamente sul percorso abituale.
Papa ad Acilia, le fermate degli autobus sospese
Contestualmente alle deviazioni della linea 712, saranno temporaneamente disattivate sei fermate, identificate con i codici 77226, 83095, 83097, 83098, 83099 e 83100.
Non è stato indicato l’orario di riapertura delle strade e di ripristino del servizio ordinario.