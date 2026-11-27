Ostia, 27 novembre 2026 – Cambia la viabilità ad Acilia per la visita di Papa Leone XIV , atteso domenica 29 novembre 2026 presso la parrocchia di San Carlo da Sezze. In occasione dell’arrivo del Pontefice saranno disposte chiusure stradali e modifiche al trasporto pubblico locale, con deviazioni che interesseranno la linea 712.

A partire dalle ore 10 di domenica 29 novembre , saranno chiuse al traffico le seguenti strade:

In direzione del capolinea della metropolitana Eur Fermi , gli autobus della linea 712 partiranno da via di Macchia Saponara, in prossimità di via di Prato Cornelio, proseguendo lungo via di Prato Cornelio, via di Acilia e via Francesco Menzio, per poi riprendere il percorso ordinario.

In direzione del capolinea di via Ortolani, invece, da via Francesco Menzio, all’altezza di via di Acilia, i mezzi transiteranno lungo via di Acilia, via di Prato Cornelio e via di Macchia Saponara, tornando successivamente sul percorso abituale.

Contestualmente alle deviazioni della linea 712, saranno temporaneamente disattivate sei fermate, identificate con i codici 77226, 83095, 83097, 83098, 83099 e 83100.