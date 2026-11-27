L'APPROFONDIMENTO|
Perché la guerra tra Russia e Ucraina è arrivata in Libia (e cosa c’entra l’Italia)
Gli attacchi ucraini a Bengasi, gli interessi di Russia e Turchia e le preoccupazioni dell’Italia per il gas e l’immigrazione: cosa sta succedendo sull’altra sponda del Mediterraneo
Bengasi, 27 novembre 2026 – Cosa lega i raid ucraini nel porto di Bengasi al tappeto rosso steso ad Ankara per il generale Khalifa Haftar? A quindici anni da quel 2011 in cui il contestato e controverso blitz della Nato in Libia — abbattendo i quarantadue anni di regime di Muammar Gheddafi senza avere la minima idea del dopo — la Libia resta il terra di nessuno. Un Paese spaccato, privo di uno Stato sovrano, dove le grandi e medie potenze regolano i propri conti ignorando i confini e le risoluzioni dell’Onu. E che ora è diventato terreno di guerra tra Mosca e Kiev. Ma perché?
Il fronte ucraino sbarca in Cirenaica
La prima scossa arriva domenica 22 novembre nelle acque davanti a Bengasi, roccaforte della Libia orientale. Le forze ucraine colpiscono due navi russe, tra cui un’unità militare. L’operazione viene rivendicata direttamente dal presidente Volodymyr Zelensky, ma il bilancio include due militari libici morti nei giorni seguenti per le ferite riportate. La reazione di Khalifa Haftar, l’uomo forte che controlla militarmente gran parte del Paese, è immediata: promette una risposta.
L’attacco ucraino non viene ben visto nemmeno dagli alleati. La missione delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil) invoca il rispetto della sovranità nazionale; il governo di Tripoli condanna il raid, terrorizzato dall’idea di finire risucchiato nel conflitto russo-ucraino. Giovedì 26 novembre il ministro degli Esteri di Kiev, Andrii Sybiha, chiama il suo omologo libico Al-Taher Al-Baour per esprimere rammarico per le vittime libiche e assicurare che l’obiettivo esclusivo dell’operazione era la macchina bellica russa, non la destabilizzazione del Paese. Resta però il fatto compiuto: la guerra dell’Est europeo ha attraversato il Mediterraneo, trasformando la costa libica in un teatro di guerra.
Cosa ci fa la Russia in Libia?
Per capire perché navi militari russe operino stabilmente al largo di Bengasi bisogna guardare alla mappa dell’imperialismo. Per Vladimir Putin la Cirenaica non è affatto una periferia, bensì una cerniera strategica insostituibile. Consolidata prima attraverso i mercenari del gruppo Wagner e poi con la struttura ufficiale dell’Africa Corps, la presenza militare di Mosca in Libia serve a proiettare potenza ben oltre il Mediterraneo: è il ponte logistico che alimenta l’espansione russa nel Sahel, dove il Cremlino ha sistematicamente rimpiazzato l’influenza occidentale. Non solo: dopo la caduta del regime di Bashar al-Assad in Siria, che ha sconvolto l’architettura delle basi russe nel Levante, i porti e gli aeroporti controllati da Haftar nella Libia orientale hanno acquisito un valore doppio per la sopravvivenza strategica di Mosca nell’intera regione.
Il sorprendente avvicinamento tra Haftar ed Erdoğan
Se Mosca gioca la carta della forza militare, la Turchia ne approfitta ancora una volta per accreditarsi come mediatore per tutte le stagioni. Mercoledì 25 novembre Haftar è stato ricevuto ad Ankara dal presidente Recep Tayyip Erdoğan. Per cogliere la portata storica di quella stretta di mano basta riavvolgere il nastro al 2019-2020: durante la guerra civile libica, fu proprio l’intervento militare turco a fermare l’offensiva di Haftar alle porte di Tripoli, salvando il governo occidentale.
Da allora il Sultano ha lavorato su entrambi i tavoli. Senza mai rompere con Tripoli, Ankara ha tessuto una tela paziente con l’Est libico fino a incassare un risultato decisivo il 20 ottobre 2026: il Parlamento della Libia orientale ha approvato lo storico — e contestatissimo — accordo sulla delimitazione delle giurisdizioni marittime firmato da Turchia e Tripoli nel 2019. Un’intesa ferocemente osteggiata da Grecia, Cipro ed Egitto, che ora ottiene il via libera proprio dagli ex nemici di Haftar. Con un solo colpo, Erdoğan blinda i propri interessi energetici e militari nel Mediterraneo orientale e si accredita come unico interlocutore capace di parlare con entrambe le metà della Libia.
Un Paese ostaggio del petrolio
La storia contemporanea della Libia (ma purtroppo anche quella più datata) è drammatica. Dal vuoto di potere post-2011 — quando le milizie si tennero le armi e colonizzarono istituzioni ed economia — attraverso la seconda guerra civile del 2014, fino al cessate il fuoco dell’ottobre 2020 e alle elezioni del dicembre 2021 rinviate sine die, la Libia continua a vivere sdoppiata. A ovest, a Tripoli, siede il Governo di unità nazionale guidato dal premier Abdul Hamid Dbeibah, riconosciuto dalla comunità internazionale; a est opera l’amministrazione rivale di Osama Hammad, blindata dalla Camera dei rappresentanti e dalle baionette di Haftar.
A tenere le due metà in un equilibrio precario è il petrolio: i giacimenti e i terminal di esportazione sono in gran parte nelle mani di Haftar, ma i flussi finanziari passano attraverso la Banca centrale di Tripoli. Un’interdipendenza forzata che trasforma regolarmente i rubinetti del greggio in un’arma di ricatto politico. Anche l’ultimo tentativo diplomatico patrocinato dall’Onu — l’accordo del 30 agosto 2026 per riorganizzare l’autorità elettorale e andare al voto entro due anni — si è infranto contro un muro: approvato il 28 settembre dalla Camera dei rappresentanti dell’Est, è stato bocciato il 5 ottobre dall’Alto Consiglio di Stato di Tripoli. Al Consiglio di sicurezza dell’Onu, il 30 ottobre, non è restato altro che prorogare il mandato della missione Unsmil fino al 31 ottobre 2027. La riunificazione è ancora lontana
Per l’Italia è una questione di sicurezza nazionale
Chi paga il prezzo più alto di questa instabilità cronica è l’Italia, per cui la Libia rappresenta una questione di sicurezza nazionale su tre fronti: stabilità del Mediterraneo, energia e flussi migratori.
Sul fronte energetico, l’Eni resta l’architrave del sistema attraverso il gasdotto GreenStream. Proprio il 19 ottobre 2026 il colosso italiano, insieme alla National Oil Corporation libica, ha annunciato il completamento del progetto di recupero del gas dal giacimento di Bouri: 700 milioni di metri cubi l’anno in più destinati al mercato interno libico, una boccata d’ossigeno che libera maggiori volumi per l’export verso l’Europa. Sul fronte migratorio, la Libia rimane il principale imbuto delle partenze verso le coste italiane, un dossier gestito da Roma attraverso intese delicate con Tripoli nonostante le sistematiche violazioni dei diritti umani contro migranti e rifugiati documentate dalle Nazioni Unite.
È in questo quadro che vanno lette le parole pronunciate giovedì 26 novembre al Senato dal ministro degli Esteri Antonio Tajani. L’Italia non mette in discussione il sostegno a Kiev, ma traccia una linea rossa netta sull’allargamento del conflitto al fianco sud dell’Europa: “Siamo convinti che violare la sovranità della Libia sia un errore e che non aiuti la causa dell’Ucraina”, ha scandito Tajani.