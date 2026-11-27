Il rapporto Arpa Lazio fotografa la gestione dei rifiuti nel 2025. Frosinone è il capoluogo più virtuoso, mentre la Capitale resta sotto il 50%. Oltre 60 milioni di investimenti regionali

Roma, 27 novembre 2026 – Un Lazio a due velocità sul fronte della raccolta differenziata. Nel 2025 la percentuale regionale raggiunge il 56,8%, confermando un progressivo miglioramento, ma a pesare sul risultato complessivo è ancora Roma Capitale. Escludendo la città, infatti, il dato sale al 67,4%, superando l’obiettivo normativo del 65%.

È quanto emerge dal rapporto “Produzione, raccolta differenziata e gestione dei rifiuti urbani nel Lazio – Risultati 2025”, elaborato dall’Arpa Lazio, che analizza l’evoluzione del ciclo dei rifiuti regionale dal 2019 al 2025.

Raccolta differenziata nel Lazio, una crescita lenta ma costante

Nel 2025 sono state raccolte in maniera differenziata 1.686.090 tonnellate di rifiuti, circa 50mila in più rispetto all’anno precedente. Cresce anche la quantità pro capite, passata da 286,6 a 295,3 chilogrammi per abitante all’anno.

La percentuale regionale è salita dal 51% del 2019 al 56,8% del 2025, guadagnando 5,8 punti percentuali nell’arco di sei anni e 0,6 punti rispetto al 2024. Un miglioramento graduale, che tuttavia non consente ancora di raggiungere l’obiettivo normativo del 65%.

“I dati confermano l’azione positiva intrapresa dalla Regione Lazio grazie ad un piano di investimenti di oltre 60 milioni di euro per promuovere la raccolta differenziata ma anche la riqualificazione degli impianti di gestione dei rifiuti”, commenta l’assessore regionale al Ciclo dei rifiuti, Fabrizio Ghera.

“Il nostro obiettivo è quello di colmare il divario e accelerare la transizione verso un’economia circolare, attraverso l’implementazione dell’intera filiera della gestione dei rifiuti”.

Roma frena il Lazio: senza la Capitale differenziata al 67,4%

A incidere maggiormente sul risultato regionale è Roma Capitale. Nonostante il lieve miglioramento rispetto al 2024, quando la raccolta differenziata si attestava al 48%, nel 2025 la città raggiunge appena il 48,8%.

Il peso della Capitale è determinante: Roma rappresenta circa il 57% dell’intera produzione di rifiuti urbani del Lazio, con oltre 1,68 milioni di tonnellate prodotte nel 2025.

Escludendo Roma, la percentuale regionale di raccolta differenziata raggiunge il 67,4%, un valore superiore all’obiettivo normativo e sostanzialmente in linea con la media nazionale.

Raccolta differenziata, la classifica dei capoluoghi del Lazio

Sono 217 su 378 i Comuni laziali che nel 2025 hanno raggiunto o superato la soglia del 65%, pari al 57% del totale e uno in più rispetto all’anno precedente.

Tra i cinque capoluoghi regionali, Frosinone si conferma il più virtuoso, nonostante una flessione di 1,8 punti percentuali rispetto al 2024.

La classifica dei capoluoghi per percentuale di raccolta differenziata è la seguente:

Frosinone: 67,7%;

Rieti: 55,5%;

Viterbo: 55%;

Latina: 51,4%;

Roma: 48,8%.

Frosinone è dunque l’unico capoluogo regionale ad aver superato la soglia del 65%.

Nel Lazio si producono sempre più rifiuti: pesa anche il Giubileo

Se da una parte aumenta la raccolta differenziata, dall’altra cresce anche la produzione complessiva di rifiuti urbani. Nel 2025 il Lazio ha prodotto 2.968.999 tonnellate di rifiuti, circa 56mila in più rispetto al 2024.

La produzione pro capite è salita da 510,2 a 520 chilogrammi per abitante all’anno, mentre quella dei rifiuti indifferenziati ha raggiunto 1.282.909 tonnellate. La quota dell’indifferenziato sul totale è comunque diminuita dal 43,8% al 43,2%.

Dopo la contrazione registrata negli anni della pandemia, la produzione regionale ha ripreso a crescere dal 2022, arrivando nel 2025 a superare, seppur di poco, i livelli del 2019.

Un andamento che si registra nonostante la sostanziale stabilità della popolazione residente. A incidere sono anche i flussi turistici e il pendolarismo. Il rapporto evidenzia, in particolare, il contributo dell’eccezionale afflusso di pellegrini e visitatori nella Capitale in occasione del Giubileo 2025.

Arpa Lazio: la sfida ambientale passa dalla Capitale

“I dati 2025 ci restituiscono uno scenario che occorre necessariamente inquadrare in un’ottica pluriennale di miglioramento costante ed evidenzia come le buone pratiche e i modelli gestionali efficienti siano già una realtà consolidata in molti comuni laziali, ma al contempo riconferma che la sfida ambientale della nostra regione si gioca in larga misura sulla capacità della Capitale di invertire la rotta e far decollare la propria filiera della differenziata”, sottolinea il direttore di Arpa Lazio, Tommaso Aureli.

“I dati di questo Report non vanno letti soltanto come un consuntivo statistico, ma come uno strumento strategico di pianificazione. Per raggiungere i target di riciclo e riduzione dei conferimenti in discarica occorre un impegno corale: dalla chiusura del ciclo impiantistico al potenziamento dei servizi di raccolta porta a porta e di prossimità, fino a una sempre più capillare sensibilizzazione dei cittadini”.

Il rapporto, realizzato attraverso la collaborazione tra Regione Lazio, Arpa, Comuni e Province, comprende per il secondo anno consecutivo i dati di tutti i 378 Comuni laziali, per una popolazione complessiva di oltre 5,7 milioni di abitanti.