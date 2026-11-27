Il 12 e il 14 dicembre nella Capitale la presentazione del progetto politico. Il leader di Azione cita Picierno, Marcucci, Fioroni e la Fondazione Einaudi

Roma, 27 novembre 2026 – Due appuntamenti nella Capitale per riunire le diverse sensibilità dell’area centrista, popolare e liberaldemocratica. Carlo Calenda annuncia per il 12 e il 14 dicembre due iniziative dedicate alla presentazione de “Il Centro”, il progetto politico con cui il leader di Azione punta a coinvolgere anche esponenti dell’area popolare un tempo vicina al Partito democratico. L’annuncio è arrivato nel corso di Myrta Confidential, trasmissione in onda alle 20.05 su San Marino RTV.

Calenda, il progetto per riunire l’area centrista

“Farò due iniziative per presentare ‘Il Centro’, una il 12 e una il 14 dicembre a Roma, perché è più facile e soprattutto l’hanno scelto loro. Lo farò con tutta l’area popolare, che una volta, tra l’altro, era vicina al Partito Democratico”, ha spiegato Calenda.

Tra gli interlocutori indicati dal leader di Azione figurano Pina Picierno, Andrea Marcucci e Beppe Fioroni, oltre alla Fondazione Einaudi.

“Lo stiamo facendo con Pina Picierno, la Fondazione Einaudi, con i liberaldemocratici di Marcucci, con i popolari, Fioroni. C’è tutto un mondo che non ha più casa. Non ha più casa in questa sinistra così estrema”.

Il centro come alternativa alla polarizzazione politica

Nelle intenzioni di Calenda, il progetto non riguarda soltanto la ricomposizione dell’area centrista italiana, ma anche la ricerca di un’alternativa alla crescente contrapposizione politica che, secondo il leader di Azione, attraversa le democrazie occidentali.

“Sto raccogliendo quelli che pensano che il centro, come luogo dove si cerca di affrontare i problemi nel merito, è la cosa che manca oggi. Ma non in Italia, in tutto l’Occidente, è veramente dappertutto una rissa continua e questa cosa non ce la possiamo permettere”, ha concluso Calenda.