Roma, 27 novembre 2026 – Avrebbe sottratto il cellulare a un cliente di un bar, per poi tentare di investire il figlio che lo aveva inseguito nel tentativo di fermarlo. I carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 62enne di origini cilene, residente nella Capitale e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina e furto con destrezza.