IL FATTO|
Roma, follia nel Nomentano: ruba il cellulare a un cliente e tenta di investirne il figlio
Decisive le testimonianze e le immagini della videosorveglianza
Roma, 27 novembre 2026 – Avrebbe sottratto il cellulare a un cliente di un bar, per poi tentare di investire il figlio che lo aveva inseguito nel tentativo di fermarlo. I carabinieri della Stazione di Roma Piazza Bologna hanno sottoposto agli arresti domiciliari un 62enne di origini cilene, residente nella Capitale e già noto alle forze dell’ordine, gravemente indiziato di rapina e furto con destrezza.
La misura cautelare è stata disposta dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, al termine degli accertamenti condotti dai militari attraverso le testimonianze e l’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.
La rapina nel bar e il tentativo di investire il figlio della vittima
Il primo episodio risale al 27 settembre 2025, all’interno di un bar-paninoteca di via Sambucuccio d’Alando. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il 62enne si sarebbe impossessato del telefono cellulare di un cliente di 66 anni, spintonandolo violentemente per guadagnarsi la fuga.
Inseguito all’esterno del locale dalla vittima e dal figlio di 26 anni, l’indagato avrebbe raggiunto la propria automobile, tentando di investire il giovane prima di riuscire a dileguarsi.
Il furto in un bar di piazza Bologna
Il secondo episodio risale al 19 ottobre 2025. In quell’occasione, all’interno di un bar di piazza Bologna, l’uomo avrebbe sottratto con destrezza il portafoglio di una cliente di 58 anni.
Una volta raccolti i gravi elementi indiziari e ottenuto il provvedimento cautelare, i carabinieri hanno rintracciato il 62enne e lo hanno accompagnato presso la propria abitazione, dove è stato sottoposto agli arresti domiciliari.
Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede comunque tre gradi di giudizio.