MOBILITA'|
Roma, via Nazionale parzialmente chiusa fino al 29 novembre: deviate 11 linee bus verso Termini e il centro
Prosegue la chiusura al traffico tra via Agostino Depretis e piazza della Repubblica. Modificati anche i collegamenti notturni e quelli diretti alla stazione
Roma, 27 novembre 2026 – Proseguono le modifiche alla viabilità nel centro della Capitale. Resta chiuso al traffico il tratto di via Nazionale compreso tra via Agostino Depretis e piazza della Repubblica, con ripercussioni sul trasporto pubblico locale.
La chiusura comporta deviazioni per undici linee di autobus, sia diurne sia notturne: 40, 60, 64, 70, 170, H, n8, n11, n70, n98 e n716.
Via Nazionale chiusa, le deviazioni dei bus verso Termini
Gli autobus delle linee 40, 64, 170, H, n8, n70, n98 e n716, in direzione della stazione Termini, da via Nazionale transiteranno lungo via Agostino Depretis, piazza dell’Esquilino, via Liberiana, piazza di Santa Maria Maggiore, via Gioberti e via Giolitti.
La linea notturna n11, in direzione Grotte Celoni, seguirà lo stesso itinerario fino a via Gioberti, per poi proseguire lungo via Filippo Turati.
Roma, cambia il percorso della linea 60
Gli autobus della linea 60, diretti verso largo Sergio Pugliese, da via Nazionale saranno deviati lungo via Milano, Traforo Umberto I, via del Tritone, piazza Barberini, via Barberini, largo di Santa Susanna, via Vittorio Emanuele Orlando, via Parigi e via Pastrengo.
Tra le linee interessate dalle modifiche figura anche la 70, per la quale non è stato specificato il percorso alternativo.
Via Nazionale, fermata temporaneamente sospesa
Contestualmente alle deviazioni, è stata temporaneamente sospesa la fermata numero 70084. Non è stata indicata la data di riapertura del tratto stradale e di ripristino dei percorsi ordinari degli autobus.