Roma, 27 novembre 2026 – Proseguono le modifiche alla viabilità nel centro della Capitale. Resta chiuso al traffico il tratto di via Nazionale compreso tra via Agostino Depretis e piazza della Repubblica , con ripercussioni sul trasporto pubblico locale.

La chiusura comporta deviazioni per undici linee di autobus, sia diurne sia notturne: 40, 60, 64, 70, 170, H, n8, n11, n70, n98 e n716.