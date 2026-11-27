Saldi 2027 nel Lazio, ecco quando iniziano: tutte le date degli sconti
La Giunta regionale ha approvato le date delle vendite di fine stagione. Il calendario ufficiale
Roma, 27 novembre 2026 – Conto alla rovescia per gli amanti dello shopping. La Regione Lazio ha definito il calendario ufficiale dei saldi invernali ed estivi 2027. La stagione degli sconti partirà martedì 5 gennaio, alla vigilia dell’Epifania, mentre per le occasioni estive bisognerà attendere sabato 3 luglio.
A comunicarlo è Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore allo Sviluppo economico e al Commercio. La proposta è stata approvata dalla Giunta regionale sulla base dell’accordo raggiunto in sede di Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, volto a garantire uniformità sul territorio nazionale.
Saldi invernali 2027 nel Lazio: quando iniziano e quando finiscono
Le vendite di fine stagione invernali prenderanno il via martedì 5 gennaio 2027, primo giorno feriale antecedente l’Epifania, e termineranno lunedì 1° marzo.
I consumatori avranno quindi quasi due mesi a disposizione per approfittare degli sconti nei negozi di Roma e delle altre città del Lazio.
Saldi estivi 2027 nel Lazio: le date ufficiali
Già definito anche il calendario delle vendite di fine stagione estive. Gli sconti partiranno sabato 3 luglio 2027, primo sabato del mese, e proseguiranno fino a mercoledì 1° settembre.
Il calendario regionale prevede dunque:
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Saldi invernali: dal 5 gennaio al 1° marzo 2027;
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Saldi estivi: dal 3 luglio al 1° settembre 2027.
Saldi 2027, le regole per i commercianti e il divieto di promozioni
Restano invariate le disposizioni previste dall’articolo 34 della legge regionale numero 22 del 2019, il Testo unico del commercio, che disciplina le vendite di fine stagione.
Tra queste, viene confermato il divieto di effettuare vendite promozionali nei 30 giorni precedenti l’avvio dei saldi.