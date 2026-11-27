Le segnalazioni dei residenti fanno scattare i controlli dei carabinieri. Nell’abitazione di un 40enne rinvenuti oltre mezzo chilo di cocaina, hashish e denaro contante

Santa Marinella, 27 novembre 2026 – Si è presentato in caserma per assolvere all’obbligo di firma, ma ad attenderlo c’erano i carabinieri pronti a perquisire la sua abitazione. È finito così in carcere un 40enne di Santa Marinella, disoccupato e già gravato da precedenti, arrestato in flagranza di reato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scaturita dalle segnalazioni di alcuni residenti, insospettiti dal continuo andirivieni di persone nei pressi dell’abitazione dell’uomo, in via Rucellai. I militari hanno quindi avviato un servizio di osservazione e controllo per verificare l’ipotesi di un’attività di spaccio.

Dall’obbligo di firma alla perquisizione domiciliare

Il 40enne era già sottoposto alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un precedente procedimento penale. Quando si è recato in caserma per apporre la consueta firma, i carabinieri lo hanno accompagnato presso il suo domicilio per procedere alla perquisizione.

All’interno dell’appartamento sono stati rinvenuti e sequestrati 502 grammi di cocaina e 205 grammi di hashish, oltre a 450 euro in contanti, ritenuti dagli investigatori provento dell’attività illecita. Sequestrati anche bilancini di precisione, sostanze da taglio e materiale per il confezionamento delle dosi.

Al termine delle operazioni, l’uomo è stato arrestato e trasferito presso la casa circondariale di Civitavecchia, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.