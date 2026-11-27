Roma, 27 novembre 2026 – Novembre si chiude con uno degli appuntamenti più importanti del calendario fiscale. Lunedì 30 novembre 2026 scadono diversi adempimenti che interessano lavoratori autonomi, professionisti, imprese e contribuenti. Dal secondo acconto delle imposte sui redditi ai contributi previdenziali, passando per il bollo sulle fatture elettroniche e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Una concentrazione di versamenti che riguarda anche i titolari di partita Iva in regime forfettario e i proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca.