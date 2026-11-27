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Scadenze fiscali del 30 novembre 2026: secondo acconto delle imposte, contributi e bollo sulle fatture
Dalle partite Iva alla rottamazione, cosa bisogna pagare: la guida completa
Roma, 27 novembre 2026 – Novembre si chiude con uno degli appuntamenti più importanti del calendario fiscale. Lunedì 30 novembre 2026 scadono diversi adempimenti che interessano lavoratori autonomi, professionisti, imprese e contribuenti. Dal secondo acconto delle imposte sui redditi ai contributi previdenziali, passando per il bollo sulle fatture elettroniche e la rottamazione delle cartelle esattoriali. Una concentrazione di versamenti che riguarda anche i titolari di partita Iva in regime forfettario e i proprietari di immobili che hanno optato per la cedolare secca.
Scadenze fiscali del 30 novembre 2026: quali imposte bisogna pagare
L’appuntamento principale riguarda il versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte dovute per il 2026. Tra i tributi interessati figurano:
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Irpef, l’imposta sul reddito delle persone fisiche;
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Ires, l’imposta sul reddito delle società;
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Irap, per i soggetti ancora tenuti al versamento;
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imposta sostitutiva per le partite Iva in regime forfettario;
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cedolare secca sugli affitti;
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Ivie e Ivafe, rispettivamente sugli immobili e sulle attività finanziarie detenuti all’estero.
A differenza del primo acconto, il secondo deve essere versato, secondo le regole ordinarie, in un’unica soluzione, senza possibilità di rateizzazione.
Secondo acconto Irpef 2026: come si calcola e quanto si paga
Per determinare l’importo da versare, il contribuente può utilizzare il metodo storico, basato sulle imposte dovute per l’anno precedente, oppure il metodo previsionale, fondato sulla stima del reddito e dell’imposta dovuta per l’anno in corso.
In linea generale, il secondo acconto Irpef corrisponde al 60% dell’acconto complessivo, mentre per i soggetti che rientrano nell’ambito di applicazione degli Isa (Indici sintetici di affidabilità fiscale), compresi i forfettari interessati, la ripartizione avviene in due quote del 50%.
Chi sceglie il metodo previsionale deve prestare attenzione al rischio di un versamento insufficiente, che potrebbe comportare l’applicazione di sanzioni e interessi.
Partite Iva e regime forfettario: cosa pagare entro il 30 novembre
La scadenza interessa anche i titolari di partita Iva che aderiscono al regime forfettario, chiamati a versare il secondo o unico acconto dell’imposta sostitutiva, prevista con aliquota ordinaria del 15% o ridotta al 5% per le nuove attività in possesso dei requisiti richiesti.
Il pagamento deve essere effettuato mediante modello F24, utilizzando il codice tributo 1791.
Contributi Inps, chi deve pagare il secondo acconto
Il 30 novembre rappresenta una scadenza importante anche sul fronte previdenziale. Sono interessati gli artigiani e i commercianti tenuti al versamento dei contributi calcolati sulla quota di reddito eccedente il minimale imponibile, oltre ai liberi professionisti iscritti alla Gestione separata Inps.