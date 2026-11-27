Ad Anzio sono stati sequestrati 15 chili di prodotto per mancata tracciabilità presso un ristorante locale ed elevati due verbali in materia di Haccp.

È uno degli esiti dell’attività di vigilanza condotta dal 16 al 23 novembre dal personale della Direzione Marittima del Lazio, che in una sola settimana ha portato al sequestro di oltre 3 tonnellate di prodotti ittici, a fronte di 107 controlli, 54 ispezioni, 22 sanzioni amministrative per complessivi 60mila euro e 11 sequestri.

Non soltanto in mare e nei porti, ma anche nei mercati, nei centri di lavorazione e distribuzione e nei ristoranti prosegue su tutto il territorio regionale l’azione della Guardia Costiera sulla filiera ittica, con verifiche mirate a contrastare il commercio irregolare e a tutelare la sicurezza dei consumatori.

Il maxi sequestro all’ingrosso a Roma e il bilancio settimanale

Tra gli interventi più significativi spicca un’operazione effettuata nell’area di Roma presso un operatore del commercio all’ingrosso, dove sono stati sequestrati 1.871 chilogrammi di prodotti ittici destinati alla trasformazione e allo sfilettamento in un laboratorio adiacente. Un quantitativo rilevante che conferma l’importanza dei controlli nei nodi strategici della filiera commerciale, prima che il pesce raggiunga i punti vendita e le tavole.

La mancanza di tracciabilità impedisce infatti di ricostruire con certezza la provenienza del pescato e il suo percorso lungo la filiera, compromettendo la trasparenza del mercato e le verifiche a tutela del consumatore. Nel complesso, l’attività svolta dal 16 al 23 novembre, sotto il coordinamento del 3⁰ Centro di Controllo Area Pesca (CCAP) del Lazio, ha permesso di sottrarre alla vendita 3.021,88 chilogrammi di prodotti ittici non tracciati.

Controlli a tutto campo e stretta in vista del Natale

Le verifiche hanno interessato l’intera filiera commerciale, dai grossisti alle pescherie, dagli esercizi commerciali ai ristoranti, comprese le attività di ristorazione etnica, con l’obiettivo di prevenire le irregolarità, contrastare la concorrenza sleale e proteggere sia i cittadini sia gli operatori in regola.