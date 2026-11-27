Roma, 27 novembre 2026 – Quattro giorni di calcio, dieci partite e una corsa al vertice che entra nel vivo. La 13ª giornata di Serie A 2026-2027 si apre oggi, venerdì 27 novembre, e accompagnerà gli appassionati fino a lunedì 30 novembre. Ad inaugurare il turno sarà Venezia-Bologna, mentre a chiudere il programma sarà la sfida tra Cagliari e Milan.

I riflettori saranno puntati sulla Lazio capolista, impegnata in trasferta contro il Torino, e sul big match della domenica sera tra Como e Juventus. Impegni casalinghi per Inter e Roma, mentre il Napoli farà visita al Sassuolo.

Serie A, 13ª giornata: tutte le partite, gli orari e dove vederle

Il programma si sviluppa nell’arco di quattro giorni, con un anticipo il venerdì, tre incontri il sabato, quattro la domenica e due posticipi il lunedì.

Venerdì 27 novembre 2026

– Ore 20.45: Venezia-Bologna (DAZN, Sky e NOW).

Sabato 28 novembre 2026

Ore 15.00: Frosinone-Parma (DAZN).

Ore 18.00: Torino-Lazio (DAZN).

Ore 20.45: Inter-Genoa (DAZN, Sky e NOW).

Domenica 29 novembre 2026

Ore 12.30: Udinese-Fiorentina (DAZN).

Ore 15.00: Sassuolo-Napoli (DAZN).

Ore 18.00: Roma-Monza (DAZN, Sky e NOW).

Ore 20.45: Como-Juventus (DAZN).

Lunedì 30 novembre 2026

Ore 18.30: Lecce-Atalanta (DAZN).

Ore 20.45: Cagliari-Milan (DAZN).

Lazio e Roma, la Capitale sogna lo scudetto

A rendere particolarmente interessante questa giornata è la corsa al vertice delle due squadre romane. La Lazio guida la classifica con 32 punti, frutto di dieci vittorie e due pareggi nelle prime dodici giornate. A sole due lunghezze di distanza c’è la Roma, reduce dal successo per 5-1 sul campo del Parma.

Entrambe ancora imbattute, le formazioni capitoline stanno alimentando il sogno di riportare lo scudetto a Roma. I biancocelesti saranno impegnati sabato sul campo del Torino, mentre i giallorossi ospiteranno il Monza domenica pomeriggio all’Olimpico.

Como-Juventus, il big match della domenica sera

Tra gli appuntamenti più attesi del fine settimana spicca Como-Juventus, in programma domenica alle 20.45 allo stadio Giuseppe Sinigaglia.

Una sfida importante per gli equilibri della classifica e per le ambizioni europee delle due formazioni. Occhi puntati anche sull’Inter, impegnata a San Siro contro il Genoa, e sul Napoli, atteso dalla trasferta contro il Sassuolo.

A chiudere la giornata saranno Atalanta e Milan, entrambe impegnate lontano da casa, rispettivamente contro Lecce e Cagliari.

Serie A, quali partite si vedono su Sky e NOW?

Tutte le dieci partite della tredicesima giornata saranno trasmesse in diretta su DAZN, mentre tre incontri saranno disponibili anche su Sky e in streaming su NOW: Venezia-Bologna, Inter-Genoa e Roma-Monza.