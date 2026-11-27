LO SCENARIO|
Seth Rollins quinto membro del Team USA: perché Cody Rhodes ha scelto proprio lui?
Contro ogni pronostico, l’American Nightmare sceglie il Visionario per completare il Team USA. E ora aleggia il mistero: CM Punk accetterà di fare squadra con il nemico giurato o farà il disertore?
Houston, 27 novembre 2026 – Il nemico del mio nemico è mio amico. Ma cosa succede quando il nemico combatte al tuo fianco? È la domanda che accompagna il ritorno di Seth Rollins in WWE, annunciato a sorpresa durante la puntata di Monday Night Raw del 23 novembre 2026. Il Visionario è ufficialmente il quinto componente del Team USA che affronterà il Team Mexico a Survivor Series. A sceglierlo è stato Cody Rhodes, provocando l’immediata reazione di CM Punk, che ha abbandonato il ring.
Seth Rollins quinto membro del Team USA: perché Cody Rhodes ha scelto proprio lui?
Fino a pochi giorni prima di Survivor Series, il posto sembrava destinato a Trick Williams, costretto però a rinunciare dopo un infortunio nella storyline della WWE. Cody Rhodes ha quindi puntato su Rollins, uno dei wrestler più titolati e imprevedibili della federazione.
L’effetto boomerang è dietro l’angolo. Il capitano del Team USA ha infatti riunito sotto la stessa bandiera due uomini che, negli ultimi anni, hanno costruito buona parte delle rispettive storyline sulla reciproca ostilità.
Dopo aver abbandonato il ring in segno di protesta contro il suo capitano, CM Punk ha successivamente confermato la propria partecipazione a Survivor Series, chiedendo però a Rhodes di tenere Rollins lontano da lui. Una tregua armata che non durerà.
Survivor Series 2026, le formazioni ufficiali
Il confronto tra Stati Uniti e Messico si svolgerà secondo le regole del tradizionale 5 contro 5 a eliminazione, non all’interno della struttura dei WarGames.