Houston, 27 novembre 2026 – Il nemico del mio nemico è mio amico. Ma cosa succede quando il nemico combatte al tuo fianco? È la domanda che accompagna il ritorno di Seth Rollins in WWE, annunciato a sorpresa durante la puntata di Monday Night Raw del 23 novembre 2026. Il Visionario è ufficialmente il quinto componente del Team USA che affronterà il Team Mexico a Survivor Series. A sceglierlo è stato Cody Rhodes, provocando l’immediata reazione di CM Punk, che ha abbandonato il ring.