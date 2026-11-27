Tarquinia, 27 novembre 2026 – Un’onda dopo l’altra, fino al podio mondiale. Chiara Bordi conquista la medaglia di bronzo ai Campionati del Mondo ISA di Para Surfing 2026, disputati dal 19 al 22 novembre a Palm Desert, in California. L’atleta di Tarquinia ha conquistato il terzo posto nella categoria Women’s Stand 2, firmando un importante risultato per lo sport italiano.

Un traguardo che premia la preparazione e la determinazione dell’atleta, capace di imporsi sulla scena internazionale e di portare il nome della sua città sul podio mondiale.

Chiara Bordi, l’orgoglio di Tarquinia

A congratularsi con l’atleta sono stati il sindaco di Tarquinia, Francesco Sposetti, e l’assessore allo Sport, Sandro Celli, che hanno espresso la soddisfazione dell’intera amministrazione comunale per il risultato ottenuto in California.

Il Comune ha sottolineato il valore sportivo e umano del traguardo, evidenziando la professionalità, la determinazione e lo spirito sportivo con cui Bordi affronta il proprio percorso agonistico.