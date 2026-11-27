Un catalogo pubblico per i viaggi scolastici: da Torino a Parigi le offerte per le scuole romane

Le scuole superiori di Roma e provincia possono ora confrontare online destinazioni, strutture ricettive, trasporti, servizi e costi dei viaggi d’istruzione. Il progetto della Città metropolitana di Roma Capitale, pensato per contenere le spese delle famiglie e semplificare l’organizzazione, è entrato nella fase operativa dopo l’aggiudicazione dell’accordo quadro da 60 milioni di euro.

L’accordo è stato aggiudicato il 12 novembre e il servizio è attivo dal 19 novembre sul sito istituzionale dell’ente, dove sono disponibili anche i cataloghi delle offerte. Il valore dell’operazione è stimato complessivamente, ma non prevede una spesa minima garantita per le aziende coinvolte.

Sette operatori per Italia, estero e stage linguistici

Il programma riguarda gli anni scolastici 2026/27 e 2027/28 ed è diviso in due lotti: 30 milioni di euro per i viaggi in Italia e altrettanti per quelli all’estero. Sono state selezionate sette agenzie: Direttiva Viaggi, Primatour Italia, Pyrgos Travel, Giocamondo Study, Tre, Competition Travel e Leggere e Viaggiare.

L’accordo comprende anche gli stage linguistici, mentre restano escluse le uscite didattiche senza pernottamento. Le scuole possono scegliere direttamente l’operatore a cui affidare il viaggio, mettendo a confronto più proposte invece di ricorrere a un unico fornitore.

Tra gli obiettivi dell’amministrazione c’è una riduzione dei costi rispetto all’accordo nazionale di Consip. La remunerazione delle agenzie passa dal 10 all’8 per cento e può essere ulteriormente ridotta dalla concorrenza tra gli operatori. In fase di gara sono state inoltre privilegiate le aziende che avevano già acquistato o opzionato voli per il 2027, così da limitare l’impatto delle variazioni delle tariffe aeree sui bilanci delle famiglie.

Le quote: 242 euro per Torino, 584 per Parigi

Il catalogo di Pyrgos Travel, classificatasi al terzo posto in entrambe le graduatorie comunicate agli istituti, comprende 172 schede: 84 per l’Italia, 37 per l’estero e 51 dedicate a stage linguistici, scambi culturali e progetti formativi.

Le proposte includono itinerari legati all’arte del Novecento a Madrid, all’architettura di Gaudí a Barcellona e ai percorsi tra il Museo Egizio e le residenze sabaude di Torino. I programmi possono essere scelti anche in base all’indirizzo di studi e alla programmazione didattica delle classi.

Un soggiorno di tre giorni a Torino, con viaggio in alta velocità, albergo a tre o quattro stelle, mezza pensione e visite incluse, ha una quota indicata fino alla fine di marzo di 242 euro, salvo riconferma delle tariffe ferroviarie. Quattro giorni a Valencia, a febbraio, costano 443 euro con volo, ostello, mezza pensione e trasferimenti aeroportuali. Per Barcellona si parte da 454 euro, mentre per Parigi la quota parte da 584 euro, con sistemazione in un albergo a tre stelle.

Le tariffe cambiano in base a periodo di partenza, numero dei partecipanti, sistemazione e servizi richiesti. Alcune offerte prevedono riduzioni del 10 per cento per studenti con disabilità e per fratelli che partecipano allo stesso viaggio, secondo i limiti indicati nei singoli pacchetti.

Adesione facoltativa e viaggi personalizzati

Se nessuna proposta risponde alle esigenze didattiche o economiche dell’istituto, la scuola può chiedere un viaggio personalizzato. In questo caso le agenzie selezionate hanno quattro giorni lavorativi per presentare un’offerta; per confermare un pacchetto già presente nel catalogo ne servono invece due.

La stazione unica appaltante della Città metropolitana gestirà le procedure amministrative, con l’obiettivo di alleggerire il lavoro delle segreterie. Anche i pagamenti seguono condizioni specifiche: l’acconto iniziale è limitato al costo delle biglietterie, il secondo acconto è pari al 25 per cento e va versato almeno 15 giorni prima della partenza, mentre il saldo avviene al rientro.

L’adesione resta facoltativa e non comporta obblighi di acquisto. Gli istituti interessati devono sottoscrivere un accordo con la Città metropolitana e presentare una manifestazione di interesse tramite la modulistica pubblicata sul sito dell’ente.