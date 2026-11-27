Quattro incontri annunciati, rivalità destinate a esplodere e alleanze tanto prestigiose quanto fragili. E c’è spazio anche per i cuori nostalgici

Houston, 27 novembre 2026 – La doppia gabbia d’acciaio, il ritorno di Seth Rollins, Roman Reigns nuovamente al fianco della Bloodline e due icone del wrestling come The Rock e John Cena. La WWE si prepara a celebrare la 40ª edizione di Survivor Series: WarGames, uno degli appuntamenti più importanti dell’anno, in programma sabato 28 novembre 2026 al Daikin Park di Houston, in Texas.

Quattro incontri annunciati, rivalità destinate a esplodere e alleanze tanto prestigiose quanto fragili. A rendere ancora più speciale la serata sarà il trentesimo anniversario del debutto di The Rock nella federazione, avvenuto proprio a Survivor Series nel 1996.

Per gli appassionati italiani si preannuncia una notte di wrestling: l’intero evento sarà trasmesso in diretta streaming su Netflix.

WWE Survivor Series 2026: quando inizia e dove vederlo in Italia

Survivor Series: WarGames 2026 inizierà alle 18 sulla costa orientale degli Stati Uniti, le 17 a Houston. Per effetto del fuso orario, in Italia l’appuntamento è fissato alle ore 00.00 di domenica 29 novembre 2026, nella notte tra sabato e domenica.

La diretta sarà disponibile in esclusiva per il pubblico italiano su Netflix, anche attraverso il piano di abbonamento con pubblicità. Negli Stati Uniti, invece, l’evento sarà trasmesso attraverso l’app di ESPN con il piano Unlimited. Sarà possibile seguire lo spettacolo anche in differita su Netflix.

Survivor Series 2026, la card completa: tutti i match

Sono quattro gli incontri annunciati, a cui si aggiungono le apparizioni speciali di The Rock e John Cena. Ecco la card completa:

– WarGames maschile: The Bloodline (Roman Reigns, Jey Uso, Jimmy Uso, Jacob Fatu e Solo Sikoa) vs The 946 (Royce Keys, Carmelo Hayes, Cruz Montana, Bronco Nima e Lucien Price).

– WarGames femminile: Charlotte Flair, Alexa Bliss, Stephanie Vaquer, Tatum Paxley e Bayley vs Jade Cargill, Michin, Jacy Jayne, Fallon Henley e Lainey Reid.

– Traditional Survivor Series Match: Team USA (Cody Rhodes, CM Punk, Seth Rollins, LA Knight e Je’Von Evans) vs Team Mexico (Rey Mysterio, Penta, Rey Fenix, Dragon Lee ed El Grande Americano).

– Women’s World Championship: Liv Morgan (campionessa) vs Becky Lynch.

Roman Reigns e la Bloodline: la resa dei conti con The 946

Uno degli incontri più attesi della serata vedrà protagonista Roman Reigns, che tornerà a combattere al fianco degli Usos, di Solo Sikoa e Jacob Fatu. Dall’altra parte della gabbia ci sarà The 946, la fazione guidata da Royce Keys.

Dopo settimane di scontri e provocazioni, la rivalità tra i due gruppi arriverà alla resa dei conti. A rendere ancora più interessante il confronto sarà la presenza di Solo Sikoa e Jacob Fatu al fianco dell’Original Tribal Chief, alla luce dei precedenti rapporti di forza all’interno della Bloodline.

L’interrogativo riguarda proprio la tenuta degli equilibri familiari: la presenza di un nemico comune sarà sufficiente a ricompattare definitivamente la fazione?

Seth Rollins e CM Punk nella stessa squadra: il rischio di un tradimento

Tra i motivi di maggiore curiosità di Survivor Series c’è sicuramente la presenza di Seth Rollins e CM Punk nello stesso team. Il Visionario è stato scelto da Cody Rhodes come quinto componente della formazione statunitense, nonostante la storica rivalità con Punk.

Dall’altra parte, Rey Mysterio guiderà una squadra messicana che potrà contare anche sui fratelli Penta e Rey Fenix.

La sfida potrebbe riservare sviluppi importanti per le prossime storyline. L’attenzione sarà rivolta non soltanto al risultato dell’incontro, ma anche alla convivenza tra Rhodes, Punk e Rollins: tre protagonisti destinati a condividere lo stesso obiettivo, almeno per una notte.

WarGames femminile e Liv Morgan contro Becky Lynch

Anche la divisione femminile sarà protagonista con due incontri. Nella doppia gabbia d’acciaio, Charlotte Flair e Stephanie Vaquer guideranno, insieme alle proprie compagne, la sfida contro la formazione composta da Jade Cargill, Michin e dalle componenti delle Fatal Influence.

In palio ci sarà inoltre il Women’s World Championship, con Liv Morgan chiamata a difendere la cintura dall’assalto di Becky Lynch, intenzionata a tornare sul trono della divisione femminile.

The Rock e John Cena a Survivor Series: cosa succederà?

A catalizzare l’attenzione saranno anche due grandi protagonisti della storia della WWE: The Rock e John Cena.

Dwayne Johnson tornerà a Survivor Series in occasione del trentesimo anniversario del suo debutto nella federazione. La sua presenza, considerando anche il coinvolgimento della Bloodline nell’evento, rappresenta uno degli elementi di maggiore curiosità della serata.

Ph: wwe.com

Confermata anche l’apparizione di John Cena. Per entrambi, tuttavia, non è stato annunciato alcun incontro nella card.