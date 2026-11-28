A Roma donna non identificata trovata senza vestiti: segni compatibili con una possibile morte traumatica
A Roma Prima Porta, in via Tiberina, trovata morta una donna non identificata: presenta segni compatibili con una possibile morte traumatica.
Il corpo privo di vita di una donna non identificata è stato trovato in un’area rurale di Roma Prima Porta, lungo una strada sterrata di via Tiberina, all’altezza del civico 58. A dare l’allarme è stato un passante.
La vittima, di colore, avrebbe un’età apparente compresa tra i 20 e i 30 anni. Il corpo è stato rinvenuto senza vestiti. Presenta inoltre segni che, secondo le prime informazioni, potrebbero essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica. Si tratta di un’ipotesi ancora da accertare.
I rilievi sul posto
Sul luogo del ritrovamento sono intervenuti i carabinieri della stazione di Roma Prima Porta. Per gli accertamenti tecnico-scientifici stanno lavorando anche i militari della sezione operativa della compagnia Cassia e la squadra rilievi del Nucleo Investigativo di Ostia.
Nel testo della fonte viene indicata la presenza del medico legale sul posto; viene inoltre riferita l’attesa dell’arrivo del medico legale e del pm di turno della procura di Roma, che dirige le indagini. Gli accertamenti dovranno contribuire a chiarire l’identità della donna e le circostanze della morte.
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Fonte originale: Prima Porta, donna trovata morta in strada