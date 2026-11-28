Il corpo privo di vita di una donna non identificata è stato trovato in un’area rurale di Roma Prima Porta , lungo una strada sterrata di via Tiberina , all’altezza del civico 58. A dare l’allarme è stato un passante.

La vittima, di colore, avrebbe un’età apparente compresa tra i 20 e i 30 anni. Il corpo è stato rinvenuto senza vestiti. Presenta inoltre segni che, secondo le prime informazioni, potrebbero essere compatibili con una possibile morte di natura traumatica. Si tratta di un’ipotesi ancora da accertare.