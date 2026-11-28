Gian Luca Comandini analizza l’imprenditoria tech a Roma: talenti e idee ci sono, ma servono investitori privati, bandi e relazioni per avviare startup.

Roma, il talento tech resta disperso: per Gian Luca Comandini nella Capitale servono più investimenti, bandi e relazioni per trasformare le idee in startup.

L’imprenditore, professore universitario e divulgatore tecnologico, esperto di fintech e new media e membro di una task force governativa sulla blockchain, descrive un ecosistema ancora frammentato. A suo giudizio, chi fa innovazione a Roma è spesso isolato e deve confrontarsi con una diffidenza che tende a considerare la tecnologia un percorso meno concreto rispetto al lavoro tradizionale.

Comandini sarà tra gli ospiti di Repubblica Insieme – Roma smart, in programma martedì 1 dicembre all’ex Mattatoio. L’incontro sarà dedicato alle potenzialità e alle occasioni ancora non espresse del settore.

Un ecosistema concentrato in pochi gruppi

Secondo Comandini, l’imprenditoria tech romana è rimasta nelle mani di pochi operatori, riuniti soprattutto attorno a due realtà. La prima è Zest, già Luiss Enlabs, alla stazione Termini. La seconda è Akka, fondata da Giorgio Chiellini e Thomas Rebaud, presente in Italia a Roma e Milano da due anni e capace di riunire diversi investitori.

La differenza con Milano, nella sua analisi, riguarda soprattutto la struttura dell’ambiente. Milano dispone di capitali, fondi e banche d’affari e ha sviluppato una cultura in cui fare impresa è considerato normale. Roma, invece, avrebbe ancora molti talenti sparsi che non collaborano abbastanza tra loro.

Comandini contesta anche l’idea che chi lavora nel tech debba necessariamente trasferirsi a Milano. A Roma, osserva, la partecipazione a un bando di Invitalia o LazioInnova può offrire maggiori possibilità proprio perché i concorrenti sono meno numerosi. La condizione, aggiunge, è un intervento più visibile delle istituzioni, con bandi, finanziamenti e luoghi dedicati.

Capitale iniziale e relazioni

Tra gli ostacoli indicati ci sono il limitato coraggio di rischiare, la scarsità di investitori privati disposti a finanziare i progetti nelle fasi iniziali e la preferenza, tra chi dispone di patrimonio, per il mattone rispetto alla tecnologia. Comandini cita inoltre l’assenza di una narrazione comune sull’innovazione romana e di una cultura del fallimento considerato come esperienza, non come vergogna.

Per chi vuole avviare una startup, il suo consiglio è di non attendere autorizzazioni o validazioni definitive. Non servirebbero necessariamente un ufficio in centro o un round da un milione: la base dovrebbe essere un problema da risolvere, un prototipo funzionante e i primi clienti disposti a pagare.

Università, bandi regionali, reti di business angel e rapporti con chi ha già avviato un’impresa possono sostenere il percorso. Per Comandini, a Roma il primo capitale non è il denaro, ma le relazioni.