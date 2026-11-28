Il Coordinamento nazionale dei Consigli delle Autonomie Locali, guidato da Luisa Piacentini, punta a rafforzare il dialogo con Governo e Regioni. Annunciato un percorso itinerante per raccogliere le istanze dei territori.

Rafforzare l’autonomia dei Comuni, costruire una rete nazionale tra i Consigli delle Autonomie Locali e avviare un dialogo strutturato con le istituzioni. Sono questi i principali obiettivi emersi dall’incontro promosso nell’ambito della 43ª Assemblea annuale dell’ANCI, svoltosi il 26 novembre 2026 presso il Padiglione 12 di VeronaFiere.

Una sala gremita ha fatto da cornice all’appuntamento dal titolo “Il CAL: affermazione del ruolo e nascita del coordinamento nazionale per la vera autonomia dei Comuni italiani”, che ha riunito amministratori locali, rappresentanti istituzionali ed esperti del settore.

Al centro del dibattito il futuro delle autonomie territoriali e il percorso intrapreso dal Coordinamento nazionale dei CAL, ricostituito lo scorso 21 ottobre presso il Consiglio regionale del Lazio, con l’elezione alla guida di Luisa Piacentini, presidente del CAL Lazio.

Autonomie locali, da Verona una rete nazionale per rappresentare i Comuni

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione di confronto sulle prospettive dei Consigli delle Autonomie Locali e sulla necessità di rafforzarne il ruolo nel rapporto tra Regioni, Comuni e istituzioni nazionali.

La costruzione di una rete stabile tra i CAL regionali punta a favorire la condivisione delle esperienze amministrative, l’elaborazione di proposte comuni e una maggiore rappresentanza delle esigenze dei territori.

Tra gli interventi previsti dal programma quelli di Francesco Lai, vicepresidente del Coordinamento nazionale CAL e sindaco di Loiri Porto San Paolo; Marco Orlando, direttore generale di ANCI Piemonte; Alessandro Fabbro, segretario generale di ANCI Friuli Venezia Giulia; Santo Fabiano, esperto di management pubblico; Concetta Orlando, segretario generale del Comune di Pisa; Francesco Cannizzaro, sindaco di Reggio Calabria; Alessandro Palombi, sindaco di Palombara Sabina e deputato della Repubblica; e Wanda Chappell, sindaca di Verrayes.

A moderare il dibattito Enrico Michetti, rettore dell’UIPA.

Luisa Piacentini: «Abbiamo deciso di fare rete»

A tracciare le prospettive del Coordinamento nazionale è stata Luisa Piacentini, presidente del Consiglio delle Autonomie Locali del Lazio, alla quale sono state affidate le conclusioni dei lavori.

«Il nostro intento era quello di portare qui il Coordinamento nazionale per dare autorevolezza a un organo che per troppo tempo è rimasto confinato all’interno della propria Regione», ha dichiarato Piacentini.

«Abbiamo deciso di fare rete, abbiamo deciso di incontrarci, di costruire insieme un tavolo di lavoro che possa portare le istanze dei territori. Perché il ruolo del CAL, sancito dalla Costituzione, è proprio questo: essere un organo di concertazione tra Regioni e Comuni».

Il riferimento è all’articolo 123 della Costituzione, che individua nei Consigli delle Autonomie Locali gli organismi di consultazione tra le Regioni e gli enti locali.

Riforma del TUEL, la richiesta del Coordinamento nazionale dei CAL

Tra le questioni centrali affrontate a Verona figura la riforma del Testo Unico degli Enti Locali (TUEL), indicata come una delle priorità per aggiornare il sistema delle autonomie e rispondere alle esigenze delle amministrazioni comunali.

«Attendiamo da vent’anni una riforma del TUEL che sappia rispondere alle esigenze delle nostre amministrazioni. Gli articoli 4 e 5 sono fondamentali per quanto riguarda il concetto di sussidiarietà, un principio che deve tornare a essere centrale nell’organizzazione istituzionale e nel rapporto tra i diversi livelli di governo», ha sottolineato Piacentini.

Il confronto sulla revisione del TUEL si inserisce in una più ampia riflessione sulla distribuzione delle competenze, sulla sostenibilità finanziaria degli enti locali e sulla capacità dei Comuni di garantire servizi adeguati ai cittadini.

Sussidiarietà, persone e comunità al centro delle istituzioni

Nel suo intervento, la presidente del CAL Lazio ha richiamato anche le radici storiche e culturali del principio di sussidiarietà, facendo riferimento all’enciclica Quadragesimo anno, promulgata nel 1931 da Papa Pio XI.

«Uno dei nostri primi impegni è quello di tornare a fare tesoro del principio di sussidiarietà nella sua formulazione costituzionale, che richiama lo spirito del principio stesso inaugurato dall’enciclica del 1931 di Pio XI, Quadragesimo anno: una visione che mette al centro il valore della persona, la famiglia, la comunità locale, il Comune, la città, in cui si estrinsecano le attività dell’uomo e della società».

Una visione dell’autonomia locale che, nelle parole della presidente, non si limita alla distribuzione delle competenze amministrative, ma riconosce il valore delle comunità e delle istituzioni più vicine ai cittadini.

Il Coordinamento nazionale dei CAL sarà itinerante nelle Regioni

Tra le novità annunciate a Verona figura la volontà di promuovere un percorso di incontri nelle diverse Regioni italiane, con l’obiettivo di raccogliere direttamente le istanze degli amministratori locali.

«Attraverso il Coordinamento nazionale, che sarà itinerante in tutte le Regioni d’Italia, accoglieremo, ascolteremo i territori e soprattutto porteremo alta la voce dei sindaci», ha annunciato Piacentini.

Il progetto punta a costruire una piattaforma di confronto permanente, attraverso la quale condividere criticità, esperienze e proposte da sottoporre alle istituzioni nazionali.

Particolare attenzione sarà rivolta ai piccoli Comuni e alle aree interne, alle prese con problematiche legate alla carenza di personale, allo spopolamento, alle risorse finanziarie e alla tutela dei servizi essenziali.

Autonomia dei Comuni, verso il confronto con Governo e Conferenza Stato-Regioni

Il percorso delineato dal Coordinamento nazionale prevede anche l’avvio di un’interlocuzione con il Governo e la Conferenza Stato-Regioni, finalizzata a rafforzare il riconoscimento istituzionale dei CAL.

«Interagiremo attraverso interlocuzioni legislative e amministrative tra gli organi regionali e gli organi istituzionali, e cioè il Governo», ha spiegato Piacentini.

«Sarà nostra cura iniziare un percorso anche con la Conferenza Stato-Regioni, per dare voce e autonomia al Coordinamento nazionale dei Consigli delle Autonomie Locali».

L’obiettivo è ampliare il contributo dei Consigli delle Autonomie Locali nella definizione delle politiche pubbliche che interessano direttamente le amministrazioni comunali e le comunità territoriali.

CAL Lazio, prosegue il percorso per il rafforzamento delle autonomie locali

Dopo la ricostituzione del Coordinamento nazionale a Roma, lo scorso 21 ottobre, e la partecipazione di Luisa Piacentini alle iniziative istituzionali in Sardegna dal 13 al 15 novembre, l’appuntamento di Verona segna un’ulteriore tappa del percorso promosso dal CAL Lazio.

La partecipazione all’Assemblea nazionale dell’ANCI ha evidenziato l’interesse verso un modello di collaborazione istituzionale capace di valorizzare il ruolo dei Comuni e favorire un confronto più strutturato tra i diversi livelli di governo.

Riforma del TUEL, attuazione del principio di sussidiarietà, ascolto dei territori e dialogo con le istituzioni nazionali rappresentano le principali direttrici del lavoro annunciato dal Coordinamento nazionale dei CAL.

La prospettiva è quella di costruire una rete capace di portare le esigenze delle amministrazioni locali all’attenzione dello Stato, riconoscendo ai Comuni e alle comunità territoriali un ruolo centrale nella vita democratica del Paese.