Bitcoin sotto pressione: la supply in perdita supera quella in profitto

Il mercato di Bitcoin (BTC) attraversa una fase di stress: la media mobile a 7 giorni del rapporto tra supply in profitto e in perdita è scesa a 0,825 il 26 novembre, sotto la soglia di parità fissata a 1. Il dato segnala che, in quel periodo, la porzione di offerta potenzialmente in perdita superava quella in profitto.

Secondo i dati di analisi onchain, il valore raggiunto è il più basso degli ultimi 11 anni. La media mobile a 30 giorni resta però più alta, a 1,27, riflettendo l’effetto delle oscillazioni di prezzo osservate su un orizzonte più ampio.

Nella stessa finestra mensile, BTC ha registrato una perdita massima del 28,8%, mentre il prezzo è sceso fino a 55.081 dollari il 21 novembre. Un contributo pubblicato dalla piattaforma di analisi riferisce che condizioni analoghe hanno accompagnato in passato fasi rilevanti di formazione dei minimi, inclusa la discesa del 2022. Il dato, tuttavia, non è considerato sufficiente per confermare un’inversione.

Sell-side risk e prezzo realizzato sotto osservazione

Anche il sell-side risk, indicatore che rapporta profitti e perdite realizzati alla capitalizzazione realizzata, è sceso a livelli osservati storicamente in corrispondenza dei minimi di mercato. La sua media mobile a 30 giorni è pari a 16,52, un valore associato nel testo a una fase di capitolazione tra gli operatori onchain.

Valori bassi dell’indicatore possono riflettere un esaurimento della propensione a vendere ai prezzi correnti, attorno alla soglia dei 60.000 dollari. Nel corso del 2026 si sono verificate diverse fasi di capitolazione, legate sia alla liquidazione forzata di posizioni speculative sia alla temporanea uscita degli investitori di breve periodo.

Il prezzo realizzato della supply esistente, cioè il prezzo al quale quella supply si è mossa onchain l’ultima volta, si colloca vicino a 53.200 dollari. Storicamente, questo riferimento è stato utilizzato come livello di interesse nelle fasi ribassiste per valutare la redditività complessiva dei detentori.

La conferma di un miglioramento richiederebbe la stabilizzazione e il ritorno sopra soglie più favorevoli delle medie mobili a 7 e 30 giorni. In assenza di questo recupero, secondo l’analisi riportata, volatilità e pressione ribassista potrebbero continuare. Restano inoltre rilevanti le politiche monetarie, la liquidità globale e il sentiment degli investitori istituzionali.