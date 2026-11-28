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Cantine di Natale a Colonna fino al 20 dicembre 2026: mercatini, degustazioni, musica e Babbo Natale
Artigianato, degustazioni, musica dal vivo e la casetta di Babbo Natale. Tutti gli appuntamenti… a partire da oggi!
Colonna, 27 novembre 2026 – Le vie del centro storico vestite a festa, i sapori della cucina locale e le atmosfere del Natale tra i vicoli di un borgo dei Castelli Romani. Prosegue la terza edizione delle Cantine di Natale a Colonna, la manifestazione che animerà il paese tutti i fine settimana fino al 20 dicembre, con un’apertura speciale martedì 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata. Già da domani, sabato 28 novembre, spazio a mercatini, spettacoli musicali, degustazioni e attività dedicate ai bambini.
Un viaggio tra i sapori e le tradizioni del Natale
Lungo i vicoli del centro storico si snoda il mercatino natalizio, con creazioni artigianali e idee regalo. In piazza Vittorio Emanuele II sarà invece allestita l’area food, dedicata alle degustazioni enogastronomiche e ai piatti della cucina locale. Per i più piccoli, spazio alla casetta di Babbo Natale, ai laboratori creativi e agli spettacoli di animazione.
L’iniziativa, organizzata da Tam Tam Eventi con la collaborazione e il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Colonna e dell’associazione Pro Loco Colonna, propone anche appuntamenti musicali con artisti e formazioni come i Cotton Club e i Just 4 Black.
Cantine di Natale a Colonna: il programma del 28 e 29 novembre
Sabato 28 novembre
- Ore 10.30: Tutti a casa degli Elfi, a cura dell’associazione Incontro.
- Ore 13: concerto tributo alle band e ai cantautori italiani con 4 Cani per Strada… e un Poeta.
- Ore 15.30: giochi, balli e laboratorio per bambini Decora la pallina di Natale, a cura di Roma Animazione.
Domenica 29 novembre
- Ore 11: truccabimbi, tatuaggi natalizi e caccia al tesoro.
- Ore 13: presentazione del calendario dell’Istituto comprensivo Don Milani, plesso Tiberio Gulluni di Colonna.
- Ore 15: Tutti a casa degli Elfi, a cura dell’associazione Incontro.
- Ore 15: karaoke con Simona e Max.
Gli appuntamenti del 5 e 6 dicembre
Sabato 5 dicembre
- Ore 10.30: Tutti a casa degli Elfi.
- Ore 12: stornelli romani con Anna Bello.
- Ore 13: premiazione di Flavio Iozzi, campione italiano KART KZR.
- Dalle 14: diretta di Radio Radio Lo Sport con Ilario Di Giovambattista.
- Ore 15: coro gospel SisterHeart con Irina Arozarena.
- Ore 15: Tutti a casa degli Elfi.
Domenica 6 dicembre
- Ore 11: animazione per bambini, giochi, balli e spettacolo di magia.
- Ore 13: conferimento della borsa di studio San Nicola.
- Ore 14: esibizione del Team Bellavita Show di Tony e Rita.
Cantine di Natale a Colonna: date, orari e dove si svolgono
La manifestazione proseguirà nel centro storico di Colonna nelle seguenti giornate:
- 28 e 29 novembre;
- 5 e 6 dicembre;
- 8 dicembre, festa dell’Immacolata;
- 12 e 13 dicembre;
- 19 e 20 dicembre.
L’apertura generale delle attività è prevista alle ore 11, con alcuni appuntamenti per bambini in programma già dalle 10.30. Il centro storico e piazza Vittorio Emanuele II saranno il cuore della manifestazione, tra mercatini, gastronomia e intrattenimento per tutta la famiglia.