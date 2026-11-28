Colonna, 27 novembre 2026 – Le vie del centro storico vestite a festa, i sapori della cucina locale e le atmosfere del Natale tra i vicoli di un borgo dei Castelli Romani. Prosegue la terza edizione delle Cantine di Natale a Colonna, la manifestazione che animerà il paese tutti i fine settimana fino al 20 dicembre, con un’apertura speciale martedì 8 dicembre, in occasione dell’Immacolata. Già da domani, sabato 28 novembre, spazio a mercatini, spettacoli musicali, degustazioni e attività dedicate ai bambini.

Un viaggio tra i sapori e le tradizioni del Natale

Lungo i vicoli del centro storico si snoda il mercatino natalizio, con creazioni artigianali e idee regalo. In piazza Vittorio Emanuele II sarà invece allestita l’area food, dedicata alle degustazioni enogastronomiche e ai piatti della cucina locale. Per i più piccoli, spazio alla casetta di Babbo Natale, ai laboratori creativi e agli spettacoli di animazione.

L’iniziativa, organizzata da Tam Tam Eventi con la collaborazione e il sostegno della Regione Lazio, del Comune di Colonna e dell’associazione Pro Loco Colonna, propone anche appuntamenti musicali con artisti e formazioni come i Cotton Club e i Just 4 Black.

Cantine di Natale a Colonna: il programma del 28 e 29 novembre

Sabato 28 novembre

Ore 10.30: Tutti a casa degli Elfi, a cura dell’associazione Incontro.

Ore 13: concerto tributo alle band e ai cantautori italiani con 4 Cani per Strada… e un Poeta.

Ore 15.30: giochi, balli e laboratorio per bambini Decora la pallina di Natale, a cura di Roma Animazione.

Domenica 29 novembre

Ore 11: truccabimbi, tatuaggi natalizi e caccia al tesoro.

Ore 13: presentazione del calendario dell’Istituto comprensivo Don Milani, plesso Tiberio Gulluni di Colonna.

Ore 15: Tutti a casa degli Elfi, a cura dell’associazione Incontro.

Ore 15: karaoke con Simona e Max.

Gli appuntamenti del 5 e 6 dicembre

Sabato 5 dicembre

Ore 10.30: Tutti a casa degli Elfi.

Ore 12: stornelli romani con Anna Bello.

Ore 13: premiazione di Flavio Iozzi, campione italiano KART KZR.

Dalle 14: diretta di Radio Radio Lo Sport con Ilario Di Giovambattista.

Ore 15: coro gospel SisterHeart con Irina Arozarena.

Ore 15: Tutti a casa degli Elfi.

Domenica 6 dicembre

Ore 11: animazione per bambini, giochi, balli e spettacolo di magia.

Ore 13: conferimento della borsa di studio San Nicola.

Ore 14: esibizione del Team Bellavita Show di Tony e Rita.

Cantine di Natale a Colonna: date, orari e dove si svolgono

La manifestazione proseguirà nel centro storico di Colonna nelle seguenti giornate:

28 e 29 novembre;

5 e 6 dicembre;

8 dicembre, festa dell’Immacolata;

12 e 13 dicembre;

19 e 20 dicembre.