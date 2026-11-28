Fiumicino, 27 novembre 2026 – Dalle tracce degli animali lungo i canali di bonifica agli ecosistemi delle dune costiere, fino alla scoperta delle caratteristiche biologiche dei mammiferi. Prosegue “A Spasso nella Riserva”, la rassegna di escursioni e laboratori didattici gratuiti organizzata da Programma Natura APS, con il contributo della Regione Lazio e il patrocinio del Comune di Fiumicino, nell’ambito delle celebrazioni per i 30 anni della Riserva naturale statale del Litorale Romano.

L’iniziativa offre a cittadini, famiglie e appassionati l’opportunità di conoscere il patrimonio naturalistico del territorio attraverso esperienze sul campo e attività guidate da esperti. Dopo l’appuntamento inaugurale del 14 novembre, dedicato ai mammiferi del litorale, sono in programma altri tre incontri tra novembre e dicembre.

Maccarese, escursione alla scoperta del paesaggio agricolo

Il prossimo appuntamento è fissato per sabato 28 novembre alle 10.30. L’escursione sarà dedicata alla fauna del paesaggio agricolo di Maccarese, attraverso l’osservazione e lo studio delle tracce lasciate dagli animali lungo le strade poderali e i canali di bonifica.

Il punto di ritrovo è presso Il Giardino dei Nonni, in viale dei Tre Denari snc, di fronte al Centro Rurale 41 di Maccarese.

Tra Maccarese, Passoscuro e Palidoro: alla scoperta delle dune costiere

Sabato 12 dicembre, alle 10.30, l’attenzione si sposterà dalle campagne alla costa. In programma una camminata lungo la battigia per osservare da vicino la morfologia e le caratteristiche dell’ecosistema dunale, lungo il tratto di litorale tra Maccarese, Passoscuro e Palidoro.

Il ritrovo è previsto alla fine del lungomare di Maccarese, in prossimità della pista ciclabile che collega la località a Passoscuro.

Un laboratorio dedicato ai mammiferi della Riserva

L’ultimo appuntamento in calendario si terrà sabato 19 dicembre alle 10.30, con il laboratorio didattico dal titolo “Progetto Mammiferi: anatomia comparata di una macchina biologica perfetta”.

L’incontro sarà dedicato all’approfondimento delle caratteristiche biologiche dei mammiferi che popolano la Riserva del Litorale Romano. Anche in questo caso, il punto di ritrovo sarà presso Il Giardino dei Nonni, in viale dei Tre Denari.

Escursioni gratuite nella Riserva del Litorale Romano: come partecipare