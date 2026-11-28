Il Municipio Roma VI finanzia un percorso gratuito rivolto agli adolescenti, agli insegnanti e alle famiglie. Dal 1° dicembre spettacoli teatrali, formazione e sportelli di ascolto in tre istituti scolastici del territorio.

La scuola come luogo di prevenzione, ascolto e sensibilizzazione sui disturbi del comportamento alimentare. Prenderà il via il 1° dicembre 2026 a Roma il progetto “Come un soffio di vento”, un’iniziativa dedicata al benessere degli adolescenti e al riconoscimento precoce delle situazioni di disagio.

Il progetto, finanziato da Roma Capitale – Municipio Roma VI, nasce su proposta e iniziativa della consigliera capitolina Francesca Barbato ed è organizzato dall’associazione Road to green 2020 ETS in collaborazione con il Teatro La Gatta Nera.

L’iniziativa propone un percorso che affianca al linguaggio teatrale il supporto di professionisti qualificati, coinvolgendo direttamente studenti, insegnanti e genitori. Tutte le attività saranno gratuite.

Disturbi alimentari nelle scuole: il progetto del Municipio Roma VI

Tre istituti scolastici del territorio parteciperanno al programma di sensibilizzazione, che si aprirà con altrettante rappresentazioni teatrali dedicate al tema dei disturbi alimentari nell’adolescenza.

Il calendario degli appuntamenti prevede:

1° dicembre 2026, ore 10: Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni, presso la sala cinema Antonio Cerone, in via Natale Balbiani.

Istituto Tecnico Agrario Emilio Sereni, presso la sala cinema Antonio Cerone, in via Natale Balbiani. 2 dicembre 2026, ore 10: I.I.S. Edoardo Amaldi, presso la sala cinema Antonio Cerone.

I.I.S. Edoardo Amaldi, presso la sala cinema Antonio Cerone. 3 dicembre 2026, ore 10: Istituto Comprensivo Via Merope, in via Merope 24.

Il finanziamento pubblico permetterà agli studenti di assistere gratuitamente agli spettacoli, inseriti in un programma più ampio di informazione, formazione e orientamento.

“Come un soffio di vento”, una storia vera per parlare di anoressia

Lo spettacolo da cui prende il nome il progetto affronta il tema dell’anoressia attraverso la storia di Chiara, una giovane ragazza che vive le difficoltà legate a un disturbo del comportamento alimentare.

Tratta da una storia vera, la rappresentazione nasce da un’idea di Antonio Riganò, è scritta da Anna Sollinger e diretta da Danilo Celli.

Durante i circa 70 minuti di spettacolo, sei attori accompagneranno gli studenti in una riflessione sulle fragilità adolescenziali, sulla percezione di sé, sulle pressioni sociali e sulle difficoltà che possono coinvolgere anche le relazioni familiari.

L’obiettivo è utilizzare il teatro come strumento educativo per favorire la comprensione dei disturbi alimentari, superare gli stereotipi e incoraggiare il dialogo, evitando giudizi e semplificazioni.

Prevenzione dei disturbi alimentari, il ruolo degli insegnanti

Una parte significativa del progetto sarà dedicata agli insegnanti e al personale educativo, attraverso l’attivazione di sportelli gratuiti di ascolto e orientamento.

Professionisti qualificati metteranno a disposizione dei docenti competenze specifiche per approfondire le problematiche legate ai disturbi alimentari e al disagio adolescenziale.

Gli insegnanti potranno confrontarsi con gli esperti su eventuali situazioni di difficoltà, ricevere indicazioni sui segnali da osservare e approfondire le modalità di dialogo con gli studenti e le loro famiglie.

Gli sportelli saranno accessibili su appuntamento, secondo modalità concordate con gli istituti scolastici. È prevista anche la possibilità di contattare telefonicamente gli specialisti durante il periodo di collaborazione.

Roma, incontri gratuiti sui disturbi alimentari rivolti alle famiglie

Il coinvolgimento dei genitori rappresenta un ulteriore elemento del percorso di prevenzione promosso dal Municipio Roma VI.

Nel corso del mese di dicembre saranno organizzati incontri con professionisti del settore, dedicati alla conoscenza dei disturbi alimentari, al riconoscimento dei possibili segnali di disagio e alle modalità di comunicazione con gli adolescenti.

Il primo appuntamento è in programma giovedì 3 dicembre alle ore 16.30, presso l’Istituto Comprensivo Via Merope, in via Merope 24, a Roma.

Le famiglie avranno la possibilità di confrontarsi con gli specialisti e ricevere indicazioni sui servizi e sugli strumenti di sostegno disponibili. Gli ulteriori appuntamenti saranno definiti insieme alle scuole.

Francesca Barbato: «Creare occasioni di conoscenza e strumenti concreti di prevenzione»

La consigliera dell’Assemblea Capitolina Francesca Barbato, promotrice dell’iniziativa, ha richiamato l’attenzione sulla necessità di coinvolgere l’intera comunità educativa nella prevenzione dei disturbi alimentari.

«Abbiamo voluto portare questo progetto nelle scuole perché i disturbi alimentari riguardano da vicino la vita di tanti adolescenti e delle loro famiglie, ma troppo spesso i primi segnali vengono sottovalutati o non riconosciuti. Credo che le istituzioni abbiano il dovere di creare occasioni di conoscenza e di mettere a disposizione strumenti concreti di prevenzione».

«Con Come un soffio di vento abbiamo scelto di coinvolgere non soltanto gli studenti, ma anche gli insegnanti e i genitori, perché nessuno dovrebbe trovarsi da solo ad affrontare una situazione di disagio. Ringrazio il Municipio Roma VI per aver accolto e sostenuto questa iniziativa e tutte le realtà che hanno contribuito a trasformarla in un progetto concreto per il nostro territorio», dichiara Barbato.

Chiara Del Guerra: «Uniamo le nostre forze per non lasciare soli i ragazzi»

L’assessore del Municipio Roma VI Chiara Del Guerra ha sottolineato il valore della collaborazione tra amministrazione pubblica, associazioni e realtà culturali.

«Come Assessore, sono davvero orgogliosa di aver partecipato alla promozione di questo progetto così necessario. Ringrazio di cuore la consigliera Francesca Barbato per aver fatto stanziare i fondi per il territorio, l’associazione Road to green 2020 ETS per la grande sensibilità e la compagnia del Teatro La Gatta Nera per la voce che darà a questo tema delicato. Il grazie più grande va però a chi, con immenso coraggio e generosità, ha deciso di condividere la storia vera di sua figlia. Uniamo le nostre forze per non lasciare soli i ragazzi, le scuole e le famiglie».

Barbara Molinario: «La prevenzione deve iniziare dalla conoscenza»

Per Road to green 2020 ETS, l’iniziativa si inserisce in un percorso di attività educative, volontariato e campagne di sensibilizzazione dedicate alla salute e al benessere delle persone.

L’associazione aveva già affrontato il tema dei disturbi alimentari attraverso il progetto “Mangio Dopo!”.

«Quando parliamo di disturbi alimentari, dobbiamo ricordare che dietro ogni situazione di disagio ci sono ragazzi, famiglie e insegnanti che possono avere bisogno di essere ascoltati e accompagnati», dichiara Barbara Molinario, presidente di Road to green 2020 ETS.

«Come associazione lavoriamo da anni su questi temi, anche attraverso il volontariato, perché crediamo che la prevenzione debba iniziare dalla conoscenza e dalla possibilità di parlarne senza paura o vergogna. La collaborazione con le istituzioni è fondamentale per portare queste attività nelle scuole e raggiungere le famiglie».

«Ringraziamo il Municipio Roma VI per aver creduto in questo progetto e per aver scelto di investire risorse nella prevenzione, offrendo gratuitamente agli studenti un’esperienza teatrale importante e mettendo a disposizione degli adulti strumenti concreti. Un ringraziamento va anche alle scuole che hanno accolto con sensibilità la proposta, dimostrando quanto sia importante lavorare insieme per il benessere dei ragazzi».

Salute degli adolescenti, una rete di prevenzione sul territorio

Oltre alle rappresentazioni teatrali, agli sportelli di ascolto e agli incontri formativi, il progetto prevede la diffusione di materiali informativi dedicati ai disturbi del comportamento alimentare e ai servizi di riferimento.

Un appuntamento conclusivo consentirà di condividere con la cittadinanza le esperienze maturate durante le attività e le riflessioni emerse dal confronto con la comunità scolastica.