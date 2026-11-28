Bologna – L’Italia non sbaglia e vola in finale di Coppa Davis . La Nazionale di capitan Filippo Volandri batte la Repubblica Ceca 2-1 nella semifinale di venerdì 27 novembre, e si prende di prepotenza l’ultimo atto del torneo per la quarta volta consecutiva (l’undicesima nella sua storia). Dopo il successo di Lorenzo Musetti nel primo singolare (in due set contro Jakub Mensik) e il ko di Flavio Cobolli nel secondo (al terzo set contro Jiri Lehecka), sono ancora Musetti e Vavassori a regalare il punto decisivo agli azzurri nel doppio. Per decretare la prima finalista serve il tie-break del terzo set: l’Italia si impone per 3-6, 6-1, 7-6 contro la coppia formata da Lehecka e Machac al termine di una battaglia di poco meno di due ore. A Bologna, parte la festa: domenica, la sfida per il trofeo contro la vincente dell’altra semifinale tra Spagna e Gran Bretagna.

Lorenzo Musetti e Andrea Vavassori non hanno nascosto l’emozione dopo il successo contro i cechi: “Bellissimo, siamo una squadra fatta di amicizia e unione, che bello giocare qui a Bologna – le parole di ‘Wave’ -. Dedichiamo questa serata a tutti gli italiani”. Carico anche ‘Muso’, che in Davis si sta ritrovando dopo una stagione non semplice: “Per fortuna abbiamo anche il dottore in caso di infarto alla fine – ha detto ai microfoni Rai -. È stato un onore entrare con Vava. Siamo uniti e ormai esperti a uscire da situazioni difficili. Ora mi aspetto questo atteggiamento anche in finale”.