Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris (1’22″175) davanti a Oscar Piastri (1’22″245) e terza fila per la Red Bull con il francese Isack Hadjar (1’22″291) a fare meglio dell’olandese e 4 volte iridato Max Verstappen (1’22″332). Settimo tempo e quarta fila per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1’22″955) che precede la Racing Bull dello svedese Arvid Lindblad (1’23″032) e l’altra Rossa dell’inglese e 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton (1’23″108) che termina al nono posto. A chiudere la top ten il neozelandese della Racing Bulls Liam Lawson (1’23″134).