LE QUALIFICHE|
Gp del Qatar di F1, Russell conquista la pole position. Antonelli subito dietro
In quarta fila c’è la Ferrari di Leclerc. La gara domani alle 17
Lusail, 28 novembre 2026 – George Russell centra la pole position del Gp del Qatar. Oggi, sabato 28 novembre, sul circuito di Lusail il pilota inglese della Mercedes gira in 1’21″695 precedendo il compagno di squadra e campione del mondo Kimi Antonelli (1’21″823) che domani partirà accanto a lui in prima fila.
Seconda fila tutta McLaren con Lando Norris (1’22″175) davanti a Oscar Piastri (1’22″245) e terza fila per la Red Bull con il francese Isack Hadjar (1’22″291) a fare meglio dell’olandese e 4 volte iridato Max Verstappen (1’22″332). Settimo tempo e quarta fila per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1’22″955) che precede la Racing Bull dello svedese Arvid Lindblad (1’23″032) e l’altra Rossa dell’inglese e 7 volte campione del mondo Lewis Hamilton (1’23″108) che termina al nono posto. A chiudere la top ten il neozelandese della Racing Bulls Liam Lawson (1’23″134).
Domani il penultimo Gp dell’anno scatterà alle ore 17.
(Fonte Adnkronos)
Foto F1/Facebook (da F1/Facebook)
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