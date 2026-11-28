Valencia, 28 novembre 2026 – Marco Bezzecchi vince la gara sprint del Gp di Valencia. Il pilota romagnolo dell’Aprilia si impone davanti al compagno di scuderia, lo spagnolo Jorge Martin. A completare il podio Enea Bastianini con la Ktm. Quarto posto per il giapponese dell’Aprilia Trackhouse Ai Ogura che si lascia alle spalle le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Incredibile incidente al via della gara. La moto di Marc Marquez è andata a fuoco appena prima della partenza, quando le moto erano già schierate e stavano aspettando lo spegnimento dei semafori.