IN GARA|
Gp di Valencia di MotoGp: Bezzecchi vince la Sprint, Martin piazza la seconda posizione
Il pilota italiano scavalca lo spagnolo in Classifica Mondiae
Valencia, 28 novembre 2026 – Marco Bezzecchi vince la gara sprint del Gp di Valencia. Il pilota romagnolo dell’Aprilia si impone davanti al compagno di scuderia, lo spagnolo Jorge Martin. A completare il podio Enea Bastianini con la Ktm. Quarto posto per il giapponese dell’Aprilia Trackhouse Ai Ogura che si lascia alle spalle le Ducati di Fabio Di Giannantonio e Alex Marquez. Incredibile incidente al via della gara. La moto di Marc Marquez è andata a fuoco appena prima della partenza, quando le moto erano già schierate e stavano aspettando lo spegnimento dei semafori.
La gara stata ritardata di mezz’ora. Marquez, che domani correrà la sua ultima gara della carriera, è stato penalizzato con due long lap penalty chiudendo poi la corsa al 13° posto, fuori dalla zona punti. Con il successo di oggi Bezzecchi scavalca Martin al secondo posto nella classifica mondiale piloti alle spalle del campione Marc Marquez.
(Fonte Adnkronos)
Foto MotoGp/Facebook (da MotoGp/Facebook)
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