La Sardegna ha perso circa 103.000 abitanti in dieci anni e il calo demografico si accompagna alla riduzione di alcuni servizi essenziali, tra cui scuole, ambulatori e sportelli bancari. Il fenomeno riguarda i centri interni, ma anche le aree costiere, dove la popolazione aumenta soprattutto durante l’estate.

Dallo spopolamento alla desertificazione

Secondo le elaborazioni del CREI Acli, la perdita di residenti incide sulla disponibilità dei servizi e sulle prospettive economiche dei territori. Non esiste però una mappatura ufficiale degli uffici e delle strutture effettivamente soppressi o riorganizzati: i disagi sono segnalati dagli amministratori e dagli operatori locali.

Daniela Falconi, sindaca di Fonni, comune di circa 1.700 abitanti in provincia di Nuoro e presidente regionale dell’ANCI, ha definito il fenomeno una «desertificazione» che coinvolge piccoli centri, città e campagne. «Il problema vero della Sardegna non è più lo spopolamento, che ormai è nei fatti, ma la desertificazione», ha dichiarato.

Un caso citato è quello di Gavoi, dove l’ufficio territoriale dell’INPS è stato chiuso da tempo. Per alcune pratiche, i cittadini devono quindi raggiungere Nuoro. La chiusura di filiali bancarie in diversi centri rende inoltre più difficili versamenti, accesso alle linee di credito e operazioni quotidiane per famiglie e imprese.

Le conseguenze per coste e aree interne

Nelle zone costiere, la forte concentrazione estiva della domanda lascia in inverno attività commerciali e piccoli operatori turistici con una presenza ridotta. La stagionalità si riflette anche sulla programmazione di scuole e servizi sanitari.

Il calo della popolazione attiva e l’invecchiamento demografico riducono le entrate fiscali degli enti locali e aumentano il costo pro capite per mantenere infrastrutture e servizi. Secondo l’analisi proposta, questo può rendere più difficile attrarre residenti, imprese e investimenti nelle aree meno servite.

Tra le possibili risposte vengono indicate agevolazioni per nuove imprese e attività di telelavoro, il recupero degli immobili sfitti e una maggiore cooperazione tra istituzioni locali e banche. Sono inoltre citati il potenziamento della sanità territoriale, la continuità delle scuole, i servizi digitali e la valorizzazione di agricoltura di qualità, turismo sostenibile e artigianato.