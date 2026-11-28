Tra il 2008 e il 2025 in Sardegna le retribuzioni sono cresciute del 23,4%, contro il 37,6% dei prezzi: il potere d’acquisto è calato del 10,3%.

In Sardegna le retribuzioni sono aumentate meno dei prezzi: tra il 2008 e il 2025 gli stipendi medi sono cresciuti del 23,4%, mentre i prezzi al consumo hanno registrato un incremento del 37,6%. Il risultato è una riduzione del potere d’acquisto del 10,3%, con effetti sulla capacità di spesa delle famiglie.

Il divario con la media italiana

Nel 2025 la retribuzione media nazionale si è attestata a 25.176 euro, circa 6.100 euro in più rispetto al valore medio della Sardegna. Il divario si è ridotto dal 25,3% al 24,2%, ma resta significativo.

Secondo le stime, la differenza comporta per i lavoratori sardi un mancato reddito da lavoro dipendente compreso tra 1,75 e 2,45 miliardi di euro l’anno, in base al metodo di calcolo adottato.

Andrea Porcu, direttore del Centro Studi, ha definito il recupero del 2025 un segnale positivo, invitando però a contestualizzarlo. «In un’economia sana il potere d’acquisto delle retribuzioni cresce, non diminuisce», ha dichiarato, aggiungendo che in Sardegna la crescita dei salari è stata più debole dell’aumento dei prezzi.

Nel confronto con il resto d’Italia, il divario retributivo è passato dal 26,8% del 2019 al 24,2% del 2025. Il valore attuale rimane però superiore al 22,7% registrato nel 2008, a conferma del ritardo accumulato nel lungo periodo.

La diminuzione del potere d’acquisto è associata a consumi più deboli, maggiore pressione sulle piccole imprese e sui servizi e una ricostruzione più lenta del reddito medio. Secondo l’analisi, questi elementi possono rendere meno attrattivi gli investimenti produttivi nei mercati locali.

Le differenze tra i comuni sardi

La distribuzione delle retribuzioni è molto disomogenea anche all’interno dell’isola. Sono 335 comuni su 377, pari all’88,9%, quelli in cui i compensi da lavoro dipendente risultano inferiori alla media regionale.

Questa polarizzazione territoriale è indicata come un fattore che alimenta lo spopolamento e la mobilità verso i centri urbani o altre regioni, con conseguenze demografiche e sul mercato del lavoro locale.

Il confronto con le altre isole europee

Baleari, Corsica e Creta, insieme ad alcune regioni ultra-periferiche di Spagna e Portogallo, presentano un divario tra le retribuzioni e la rispettiva media nazionale più contenuto rispetto a quello della Sardegna.

Secondo Andrea Porcu, il problema non riguarda soltanto l’insularità in senso astratto, ma anche il modo in cui questa condizione viene gestita sul piano politico e amministrativo. «È da tempo che chiediamo l’operatività del principio dell’insularità», ha affermato, rilevando valori negativi negli indicatori utilizzati per il confronto con le altre isole europee.

Le misure collegate al principio dell’insularità

Il principio dell’insularità viene riferito al riconoscimento dei costi aggiuntivi e degli svantaggi strutturali legati alla posizione geografica. Tra le misure indicate figurano sussidi ai trasporti, agevolazioni fiscali mirate, interventi per la logistica e la connettività e programmi di sostegno agli investimenti produttivi.

La loro attuazione richiederebbe il coordinamento tra governo nazionale, regione e istituzioni europee, insieme a criteri per monitorare i risultati. Secondo l’analisi, interventi efficaci potrebbero sostenere la competitività delle imprese locali, favorire l’attrazione di investimenti esterni e rallentare la fuga di capitale umano.

La disparità territoriale potrebbe inoltre indirizzare investimenti selettivi in settori come logistica, digitalizzazione e servizi avanzati, creando poli capaci di sostenere l’occupazione qualificata. Per istituzioni e sistema finanziario, l’analisi indica la necessità di valutare gli squilibri regionali in una prospettiva di lungo periodo, considerando i redditi attuali e gli interventi programmati.