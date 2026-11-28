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Lufthansa, arriva l’app unica per tutte le compagnie del Gruppo: cosa cambia per i viaggiatori (anche di ITA)
La nuova applicazione integra sei compagnie aeree e il programma fedeltà Miles & More. Ecco cosa cambia per i passeggeri e quali servizi sono disponibili
Roma, 28 novembre 2026 – Prenotare un volo, scegliere il posto a sedere, effettuare il check-in e controllare lo stato del proprio bagaglio attraverso un’unica applicazione. Il Gruppo Lufthansa ha lanciato una nuova app che riunisce i servizi digitali delle sei compagnie aeree del gruppo: Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines, Brussels Airlines, ITA Airways e Discover Airlines. La piattaforma integra anche le prime funzionalità del programma fedeltà Miles & More, consentendo ai viaggiatori di gestire le diverse fasi del viaggio da un unico dispositivo.
Lufthansa, come funziona la nuova app e quali servizi offre
Attraverso la nuova applicazione, i passeggeri possono cercare e prenotare voli operati dalle compagnie del Gruppo Lufthansa e da numerosi vettori partner, selezionare o modificare il posto a sedere, aggiungere bagagli extra e acquistare ulteriori servizi. Durante il viaggio, l’app permette di accedere a diverse funzionalità:
- check-in online e carte d’imbarco digitali;
- informazioni sui voli e notifiche in tempo reale;
- gestione e modifica delle prenotazioni;
- informazioni sugli aeroporti e sui servizi a bordo;
- verifica dello stato del bagaglio registrato all’arrivo.
Miles & More, il programma fedeltà integrato nell’app
Tra le principali novità figura l’integrazione di alcune funzionalità del programma fedeltà Miles & More. Gli iscritti potranno consultare il saldo delle miglia, verificare il proprio status, accedere allo storico delle transazioni e alle offerte dei partner, oltre a prenotare voli utilizzando le miglia accumulate.
La nuova applicazione consente inoltre di accedere alla propria casella di posta personale.
Cosa cambia per i passeggeri di ITA Airways
La nuova piattaforma comprende anche i servizi digitali di ITA Airways. Il lancio dell’app unica non comporterà tuttavia la dismissione delle applicazioni delle singole compagnie aeree, che, secondo quanto comunicato dal Gruppo Lufthansa, resteranno disponibili e continueranno a essere aggiornate.
La nuova app sarà progressivamente arricchita con ulteriori funzionalità, comprese quelle legate al programma Miles & More.