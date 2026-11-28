L’atleta tricolore è stato ottavo nelle qualificazioni con il tempo di 2:35.31, arrivando poi terzo nella batteria dei quarti di finale, ma promosso poi in semifinale, grazie al ripescaggio. In questa fase, grazie a un’ottima gara si è piazzato secondo conquistando la finalissima con sei atleti. Il norvegese Oskar Opstad Vike ha trionfato e con il crono di 2:32.04, secondo il connazionale Johannes Hoesflot Klaebo (+1.18). Mocellini ha piazzato il podio a +3.60.

“È stata una grande giornata. Fin dall’inizio avevamo grandi sensazioni. Abbiamo affrontato la tutte le fasi di gara nel migliore dei modi, a partire dalle qualifiche. I nostri materiali erano, come si è visto, i migliori in pista. E la gara è andata al meglio. Sono contento e spero di vivere altre giornate come questa. Sognavo un risultato del genere e, dopo un’estate priva di infortuni, è arrivato”, ha detto Mocellini a margine della finale, come riporta agc-coni.it.