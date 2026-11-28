Nettuno, 28 novembre 2026 – Quasi 558mila euro per sostenere il risanamento finanziario dei Comuni di Nettuno e Pomezia e prevenire il rischio di dissesto. È quanto ha assegnato la Regione Lazio attraverso il Fondo per prevenire il dissesto finanziario degli enti locali, destinando complessivamente 2,1 milioni di euro a nove amministrazioni comunali del territorio regionale.