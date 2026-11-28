CONTI IN ROSSO
Nettuno e Pomezia, dalla Regione oltre mezzo milione per prevenire il dissesto finanziario
Stanziati complessivamente 2,1 milioni di euro per nove amministrazioni del Lazio
Nettuno, 28 novembre 2026 – Quasi 558mila euro per sostenere il risanamento finanziario dei Comuni di Nettuno e Pomezia e prevenire il rischio di dissesto. È quanto ha assegnato la Regione Lazio attraverso il Fondo per prevenire il dissesto finanziario degli enti locali, destinando complessivamente 2,1 milioni di euro a nove amministrazioni comunali del territorio regionale.
Il provvedimento, pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio, dà attuazione ai nuovi criteri e alle modalità di accesso al Fondo approvati dalla Giunta regionale lo scorso luglio. Le risorse sono finalizzate alla riduzione del disavanzo e dell’indebitamento, contribuendo al ripristino degli equilibri di bilancio delle amministrazioni beneficiarie.
Nettuno e Pomezia, quanto riceveranno dalla Regione
Al Comune di Nettuno sono stati assegnati 429.153 euro, la cifra più alta tra le amministrazioni beneficiarie, insieme a Morlupo. Al Comune di Pomezia spettano invece 128.746 euro. Complessivamente, le due amministrazioni riceveranno 557.899 euro, oltre un quarto delle risorse distribuite dalla Regione.
Fondo per prevenire il dissesto finanziario: tutti i Comuni beneficiari
Nel dettaglio, le risorse regionali sono state così ripartite:
- Castel Gandolfo: 154.495 euro;
- Falvaterra: 85.831 euro;
- Gallinaro: 207.433 euro;
- Lariano: 214.577 euro;
- Morlupo: 429.153 euro;
- Nettuno: 429.153 euro;
- Paliano: 386.238 euro;
- Pomezia: 128.746 euro;
- Terelle: 64.373 euro.
Righini: “Evitare che le criticità di bilancio compromettano i servizi essenziali”
“Con questo provvedimento – dichiara l’assessore al Bilancio e alla Programmazione economica della Regione Lazio, Giancarlo Righini – confermiamo l’impegno della Regione al fianco delle amministrazioni comunali che si trovano ad affrontare situazioni di difficoltà finanziaria. Il nostro obiettivo è intervenire in maniera preventiva, evitando che le criticità di bilancio possano compromettere la capacità degli enti di garantire servizi essenziali alle comunità”.
“Attraverso criteri oggettivi di assegnazione delle risorse e puntuali meccanismi di controllo – conclude Righini – intendiamo accompagnare i Comuni in un percorso di risanamento strutturale, coniugando sostegno finanziario, responsabilità amministrativa e sana gestione delle risorse pubbliche”.