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Non serve volare in Scandinavia: il fascino del Natale nordico arriva a Roma
Dal mercatino natalizio svedese alle mostre d’arte, passando per il cinema e le aperture degli istituti culturali. Ecco gli eventi in programma dal 28 novembre
Roma, 27 novembre 2026 – Le atmosfere del Natale scandinavo, l’arte, il cinema e le tradizioni del Nord Europa incontrano la Capitale. Prosegue “Novembre Nordico. Tracce nordiche a Roma”, la manifestazione giunta alla quinta edizione che, fino al 13 dicembre, propone un viaggio attraverso la cultura dei Paesi nordici. Da sabato 28 novembre, nuovi appuntamenti animeranno la città, offrendo l’occasione di scoprire tradizioni, linguaggi artistici e legami culturali tra l’Italia e il Nord Europa.
La rassegna, promossa dalle ambasciate nordiche, dal Circolo Scandinavo, dall’Accademia di Danimarca, dall’Istituto di Finlandia, dall’Istituto di Norvegia e dall’Istituto Svedese di Studi Classici, propone oltre 30 eventi, molti dei quali gratuiti, dedicati alla musica, alla letteratura, alla gastronomia, all’arte e al design.
Roma, il mercatino di Natale svedese e gli eventi del 28 novembre
Sabato 28 novembre torna il Julbasar, il mercatino di Natale ospitato dalla Chiesa di Svezia a Roma, un’occasione per immergersi nelle tradizioni natalizie scandinave.
Nella stessa giornata, il Circolo Scandinavo ospiterà l’appuntamento Tracce Nordiche e la mostra The Last Portrait of Bertel Thorvaldsen, dedicata allo scultore danese. Ultima giornata, inoltre, per visitare la mostra 70 anni di vita e arte all’Accademia di Danimarca, dedicata alla storia dell’istituzione culturale.
Dal cinema agli archivi: gli appuntamenti del 29 e 30 novembre
Domenica 29 novembre spazio al cinema con la proiezione di A Happy Day presso L’Angolo di Amélie. Lunedì 30 novembre sarà invece l’Istituto di Norvegia ad aprire le proprie porte con l’iniziativa Frammenti dagli archivi: sulla preistoria dell’Istituto di Norvegia in Roma, dedicata alla storia dell’istituzione e alla scoperta del suo patrimonio documentario.
Prosegue anche a Palazzo Corsini, fino al 14 febbraio 2027, la mostra La regina della cultura: Cristina di Svezia a Roma, dedicata alla figura della sovrana svedese.
Novembre Nordico a Roma: il calendario degli eventi
Sabato 28 novembre
- Julbasar, mercatino di Natale – Chiesa di Svezia a Roma.
- Tracce Nordiche – Circolo Scandinavo.
- Mostra The Last Portrait of Bertel Thorvaldsen – Circolo Scandinavo.
- Ultimo giorno della mostra 70 anni di vita e arte all’Accademia di Danimarca.
Domenica 29 novembre
- Proiezione del film A Happy Day – L’Angolo di Amélie.
Lunedì 30 novembre
- Casa aperta: Frammenti dagli archivi – Istituto di Norvegia.
Fino al 14 febbraio 2027
- Mostra La regina della cultura: Cristina di Svezia a Roma – Palazzo Corsini.
Il programma completo della manifestazione, con le informazioni sulle modalità di partecipazione ai singoli appuntamenti, è consultabile sul sito ufficiale www.novembrenordico.com
Foto generata dall’intelligenza artificiale