Roma, 27 novembre 2026 – Le atmosfere del Natale scandinavo, l’arte, il cinema e le tradizioni del Nord Europa incontrano la Capitale. Prosegue “Novembre Nordico. Tracce nordiche a Roma”, la manifestazione giunta alla quinta edizione che, fino al 13 dicembre, propone un viaggio attraverso la cultura dei Paesi nordici. Da sabato 28 novembre, nuovi appuntamenti animeranno la città, offrendo l’occasione di scoprire tradizioni, linguaggi artistici e legami culturali tra l’Italia e il Nord Europa.