VIABILITA'
Ostia, lavori e modifiche alla viabilità dal 30 novembre e fino al 10 dicembre: tutte le strade interessate
Interventi di scavo per conto di Areti in via Giuliano da Sangallo e via Adolfo Cozza
Ostia, 28 novembre 2026 – Cambia la viabilità a Ostia per consentire alcuni lavori di scavo per conto della società Areti. Da lunedì 30 novembre a giovedì 10 dicembre 2026 saranno introdotti divieti di sosta con rimozione, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato in via Giuliano da Sangallo e via Adolfo Cozza. A stabilirlo è la determinazione dirigenziale del 27 novembre del X Gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale.
Ostia, lavori in via Giuliano da Sangallo e via Adolfo Cozza: cosa cambia
Nel dettaglio, il provvedimento prevede le seguenti modifiche alla circolazione:
Via Giuliano da Sangallo, dal civico 56 fino a via Rutilio Namaziano compresa:
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divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati, inclusi i parcheggi in linea al centro della carreggiata ed esclusi quelli a pettine;
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senso unico alternato.
Via Adolfo Cozza, dall’intersezione con via Giuliano da Sangallo per 15 metri in direzione via delle Sirene:
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divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati;
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restringimento della carreggiata.
Lavori sospesi nei giorni di mercato
La determinazione stabilisce che i lavori non dovranno essere effettuati il mercoledì e il sabato, in considerazione della presenza del mercato nelle vicinanze. Gli interventi non potranno quindi svolgersi nelle giornate del 2, 5 e 9 dicembre.
Durante i lavori dovranno comunque essere garantiti gli accessi ai passi carrabili e la fruizione dei parcheggi riservati alle persone con disabilità. L’impresa incaricata dovrà inoltre provvedere all’installazione della segnaletica temporanea e al successivo ripristino di quella preesistente.
La vigilanza sul rispetto delle disposizioni sarà affidata alla Polizia locale di Roma Capitale e agli altri organi preposti ai controlli stradali.