Ostia, 28 novembre 2026 – Cambia la viabilità a Ostia per consentire alcuni lavori di scavo per conto della società Areti. Da lunedì 30 novembre a giovedì 10 dicembre 2026 saranno introdotti divieti di sosta con rimozione, restringimenti della carreggiata e senso unico alternato in via Giuliano da Sangallo e via Adolfo Cozza. A stabilirlo è la determinazione dirigenziale del 27 novembre del X Gruppo Mare della Polizia locale di Roma Capitale.