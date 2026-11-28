Meteo dal 29 novembre: piogge su Puglia, Calabria e nord Sicilia, nubi sull’Adriatico e schiarite al Nord.

Piogge al Sud e nubi sull’Adriatico: il meteo da domenica 29 novembre

Il fine settimana porterà ancora piogge al Sud, mentre sul resto d’Italia prevarranno condizioni più asciutte. Domenica 29 novembre sono attesi fenomeni su Puglia, Calabria e nord della Sicilia; sul versante tirrenico e al Nord ci saranno invece maggiori schiarite.

Domenica 29 novembre

Al Nord il tempo sarà soleggiato o al più velato, con addensamenti sparsi sulla Romagna e foschie o nebbie mattutine in Piemonte. Le temperature resteranno stazionarie, con massime tra 8 e 12 °C.

Al Centro la nuvolosità sarà irregolare sulle regioni adriatiche, senza fenomeni associati. Il versante tirrenico vedrà condizioni più soleggiate, con valori massimi tra 10 e 15 °C.

Al Sud, oltre alle precipitazioni su Puglia, Calabria e nord Sicilia, il tempo sarà più asciutto sulle altre regioni, con maggiori schiarite. Le temperature sono previste in calo, con massime tra 11 e 16 °C.

Le previsioni fino a martedì 1 dicembre

Lunedì 30 novembre il Nord sarà interessato dal passaggio di nubi alte e stratificate, senza fenomeni, fatta eccezione per una debole neve lungo i confini alpini. Sul Centro sono previste nubi sparse e schiarite, con annuvolamenti più frequenti sull’Adriatico ma senza precipitazioni. Al Sud ci saranno nubi irregolari e pioviggini sulle Murge.

Martedì 1 dicembre il Nord tornerà in prevalenza soleggiato, anche se al mattino potranno comparire foschie e nebbie in Piemonte. Al Centro sono attese ampie schiarite in Toscana e nubi irregolari altrove, più compatte sul versante adriatico.

Al Sud la nuvolosità sarà più consistente sulla Sardegna settentrionale, in Puglia, bassa Calabria e Sicilia orientale, con qualche pioggia. Le massime resteranno comprese tra 11 e 16 °C.