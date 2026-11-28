Mandela, 28 novembre 2026 – Richiedere il passaporto, ottenere certificati anagrafici e accedere ai servizi Inps direttamente nell’ufficio postale del proprio paese. Con la riapertura della sede di Mandela, Poste Italiane ha completato il progetto Polis in provincia di Roma , portando a 89 gli uffici postali completamente ristrutturati nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Un percorso durato tre anni, che ha consentito di ampliare l’offerta dei servizi della Pubblica amministrazione nei piccoli centri.

“Polis è stato un progetto di grande complessità e dimensione – spiega Paolo Fabozzi, responsabile Immobiliare per il Lazio di Poste Italiane – e si è sviluppato attraverso un intenso lavoro progettuale, organizzativo e operativo, che ha coinvolto numerose strutture e richiesto la gestione di cantieri distribuiti su un territorio molto ampio”.