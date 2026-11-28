SERVIZI|
Poste Italiane, completato il progetto Polis in provincia di Roma: rinnovati 89 uffici postali
Con la riapertura della sede di Mandela si conclude il programma di ammodernamento degli uffici postali nei Comuni sotto i 15mila abitanti. Passaporti, certificati anagrafici e servizi Inps direttamente allo sportello
Mandela, 28 novembre 2026 – Richiedere il passaporto, ottenere certificati anagrafici e accedere ai servizi Inps direttamente nell’ufficio postale del proprio paese. Con la riapertura della sede di Mandela, Poste Italiane ha completato il progetto Polis in provincia di Roma, portando a 89 gli uffici postali completamente ristrutturati nei Comuni con meno di 15mila abitanti. Un percorso durato tre anni, che ha consentito di ampliare l’offerta dei servizi della Pubblica amministrazione nei piccoli centri.
Mandela, cosa cambia nel nuovo ufficio postale
Dopo una prima fase di riorganizzazione e ammodernamento degli spazi, l’ufficio postale di Mandela è stato interessato da ulteriori interventi, tra cui l’installazione di un nuovo ATM Postamat di ultima generazione.
La sede è inoltre abilitata all’erogazione di diversi servizi della Pubblica amministrazione:
-
richiesta del passaporto;
-
rilascio di certificati anagrafici;
-
accesso ai servizi Inps.
La possibilità di richiedere il passaporto direttamente allo sportello postale consente ai residenti di evitare gli spostamenti verso la Questura, spesso distante dai piccoli centri.
Passaporto alle Poste: oltre 550 richieste in provincia di Roma
Dall’avvio del progetto Polis, negli uffici postali della provincia di Roma sono state presentate oltre 550 richieste di passaporto.
“Polis è stato un progetto di grande complessità e dimensione – spiega Paolo Fabozzi, responsabile Immobiliare per il Lazio di Poste Italiane – e si è sviluppato attraverso un intenso lavoro progettuale, organizzativo e operativo, che ha coinvolto numerose strutture e richiesto la gestione di cantieri distribuiti su un territorio molto ampio”.
“In questi anni abbiamo lavorato su molti fronti, gestendo diverse complessità legate ai cantieri e individuando, di volta in volta, soluzioni in grado di contenere il più possibile i disagi per i cittadini e garantire al contempo la continuità del servizio”.
Con la riapertura dell’ufficio di Mandela si conclude così il programma di ristrutturazione delle 89 sedi postali della provincia coinvolte nel progetto.