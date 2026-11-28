Secondo quanto riferito in una nota della segreteria nazionale del movimento, la querela sarebbe stata depositata presso la Procura della Repubblica di Milano. Al centro dell’esposto alcune dichiarazioni sui social e l’invio di diffide legali con richieste di risarcimento.

Il Movimento Politico NOVAX ha annunciato, attraverso un comunicato stampa diffuso dalla propria segreteria nazionale, di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Milano una querela nei confronti del virologo Roberto Burioni e di eventuali altri soggetti coinvolti.

Le ipotesi di reato indicate dal movimento riguardano la diffamazione aggravata, eventuali minacce e la tentata estorsione. Le contestazioni rappresentano la posizione dei querelanti e sono da sottoporre alla valutazione dell’autorità giudiziaria.