Roberto Burioni, il Movimento NOVAX annuncia una querela per diffamazione e tentata estorsione
Secondo quanto riferito in una nota della segreteria nazionale del movimento, la querela sarebbe stata depositata presso la Procura della Repubblica di Milano. Al centro dell’esposto alcune dichiarazioni sui social e l’invio di diffide legali con richieste di risarcimento.
Il Movimento Politico NOVAX ha annunciato, attraverso un comunicato stampa diffuso dalla propria segreteria nazionale, di aver depositato presso la Procura della Repubblica di Milano una querela nei confronti del virologo Roberto Burioni e di eventuali altri soggetti coinvolti.
Le ipotesi di reato indicate dal movimento riguardano la diffamazione aggravata, eventuali minacce e la tentata estorsione. Le contestazioni rappresentano la posizione dei querelanti e sono da sottoporre alla valutazione dell’autorità giudiziaria.
Roberto Burioni, le contestazioni del Movimento NOVAX
Secondo quanto riportato nel comunicato, alla base dell’iniziativa giudiziaria vi sarebbero alcune dichiarazioni pubblicate sui social network dal virologo e una serie di diffide legali indirizzate a cittadini italiani.
Il movimento sostiene che le richieste economiche contenute nelle comunicazioni legali ammonterebbero a cifre comprese tra i 2.000 e i 5.000 euro.
Sempre secondo la ricostruzione fornita dalla segreteria nazionale, le persone interessate sarebbero centinaia. Il numero delle diffide e le circostanze nelle quali sarebbero state formulate le richieste economiche non risultano tuttavia verificati in maniera indipendente sulla base della documentazione disponibile.
La querela e il ruolo dell’avvocato Edoardo Polacco
Il Movimento Politico NOVAX riferisce di aver conferito mandato al proprio fondatore e legale, l’avvocato Edoardo Polacco, affinché proceda alla tutela dell’immagine e dell’onorabilità del movimento, nonché degli interessi delle persone destinatarie delle diffide.
Secondo la posizione espressa dal legale nel comunicato, le modalità con cui sarebbero state formulate alcune richieste di risarcimento potrebbero assumere rilevanza penale.
Si tratta di una valutazione di parte, la cui eventuale fondatezza dovrà essere esaminata dall’autorità giudiziaria competente.
Le richieste rivolte alla Procura di Milano
Nella querela, secondo quanto comunicato dal movimento, sarebbe stato richiesto alla Procura della Repubblica di Milano di effettuare accertamenti sul numero delle diffide inviate, sulle modalità delle richieste economiche e sul ruolo dei diversi soggetti eventualmente coinvolti.
La presentazione di una querela non comporta automaticamente l’accertamento di responsabilità penali. Spetterà alla magistratura valutare gli elementi eventualmente acquisiti e la sussistenza delle ipotesi di reato prospettate.
Il movimento annuncia l’intenzione di costituirsi parte civile
La segreteria nazionale del Movimento NOVAX ha inoltre manifestato l’intenzione di costituirsi parte civile qualora si arrivasse a un procedimento penale.
Nella nota viene precisato che un eventuale risarcimento ottenuto dal movimento sarebbe destinato alle famiglie che, secondo la ricostruzione dei querelanti, avrebbero versato somme di denaro in seguito alla ricezione delle diffide.
La posizione di Roberto Burioni
Il comunicato diffuso dal Movimento Politico NOVAX non contiene dichiarazioni o repliche di Roberto Burioni o dei suoi legali in merito alle contestazioni formulate.
Non sono inoltre disponibili, sulla base del materiale fornito, informazioni sull’eventuale apertura di un’indagine da parte della Procura di Milano.
Le circostanze riportate nell’articolo si riferiscono esclusivamente alle dichiarazioni contenute nel comunicato del movimento e non costituiscono un accertamento dei fatti o delle responsabilità individuali.
Fonte: comunicato stampa della segreteria nazionale del Movimento Politico NOVAX.