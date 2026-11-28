Roma, 27 novembre 2026 – Il confine tra bene e male, il peso della colpa e la ricerca della libertà. Nel fine settimana del 28 e 29 novembre, il Teatro Piccolo Eliseo di Roma ospita le ultime due rappresentazioni di Delitto e castigo, adattamento teatrale di uno dei più celebri romanzi di Fëdor Dostoevskij, pubblicato nel 1866. Diretto da Andrea Baracco, lo spettacolo rilegge il capolavoro della letteratura russa attraverso la sensibilità delle nuove generazioni, interrogandosi sull’attualità delle parole dello scrittore a 160 anni dalla pubblicazione dell’opera.