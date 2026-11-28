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Roma, Delitto e Castigo al Piccolo Eliseo: viaggio nei tormenti dell’animo umano
Sabato 28 e domenica 29 novembre gli ultimi appuntamenti con il capolavoro della letteratura russa, diretto da Andrea Baracco. Trama, orari e biglietti
Roma, 27 novembre 2026 – Il confine tra bene e male, il peso della colpa e la ricerca della libertà. Nel fine settimana del 28 e 29 novembre, il Teatro Piccolo Eliseo di Roma ospita le ultime due rappresentazioni di Delitto e castigo, adattamento teatrale di uno dei più celebri romanzi di Fëdor Dostoevskij, pubblicato nel 1866. Diretto da Andrea Baracco, lo spettacolo rilegge il capolavoro della letteratura russa attraverso la sensibilità delle nuove generazioni, interrogandosi sull’attualità delle parole dello scrittore a 160 anni dalla pubblicazione dell’opera.
Delitto e castigo, un viaggio nei tormenti di Raskol’nikov
Protagonista della storia è Raskol’nikov, uno studente di 23 anni che, espulso dall’università, vive in condizioni di miseria nei pressi di piazza Sennaja, a San Pietroburgo. Oppresso dalla propria condizione materiale e morale, il giovane matura la convinzione di poter oltrepassare le regole della morale comune, arrivando a uccidere un’anziana usuraia per affermare la propria idea di libertà.
Dopo il delitto, tuttavia, le sue certezze iniziano a sgretolarsi. La razionalità lascia spazio alla malattia, all’angoscia e agli impulsi autodistruttivi, trascinandolo in un tormentato confronto con se stesso e con il mondo che lo circonda.
Dostoevskij attraverso lo sguardo delle nuove generazioni
La regia di Andrea Baracco nasce da una domanda: quale forza conservano oggi le parole scritte da Dostoevskij nel 1866 per una generazione nata e cresciuta negli anni Duemila? Da questo interrogativo prende forma anche la scelta del cast, composto rispettando l’età anagrafica dei personaggi del romanzo.
L’adattamento teatrale è firmato da Glauco Mauri. Sul palco Francesco Sferrazza Papa, Paolo Zuccari, Woody Neri, Giulio Petushi, Aurora Spreafico e Anna Bisciari.
Delitto e castigo al Teatro Piccolo Eliseo: orari e biglietti
- Sabato 28 novembre: ore 17.
- Domenica 29 novembre: ore 17.
- Dove: Teatro Piccolo Eliseo, via Nazionale 182, Roma.
I biglietti sono acquistabili attraverso il circuito TicketOne. Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito ufficiale del Teatro Eliseo.
Foto: turismoroma.it