Roma, 28 novembre 2026 – Francesca Michielin torna dal vivo nella Capitale. Oggi, sabato 28 novembre, la cantautrice si esibirà all’Auditorium Conciliazione di Roma, nell’ambito del tour che attraversa i principali teatri italiani. Dopo il successo del concerto all’Arena di Verona, che ha riunito oltre 10mila spettatori, l’artista propone uno spettacolo in una dimensione più intima, tra grandi successi e nuove sonorità. Ecco tutte le informazioni utili per chi assisterà al concerto, dagli orari ai biglietti, fino ai parcheggi e alle modifiche alla viabilità.

Francesca Michielin in concerto a Roma: orario e apertura delle porte

Il concerto si terrà all’Auditorium Conciliazione, in via della Conciliazione 4, a pochi passi da piazza San Pietro e Castel Sant’Angelo.

Apertura delle porte: ore 20.

ore 20. Inizio del concerto: ore 21.

Si consiglia di raggiungere il teatro con anticipo, anche in considerazione delle modifiche alla circolazione previste nella Capitale nel corso della giornata.

Biglietti: quanto costano e dove acquistarli

Sul circuito TicketOne, al momento dell’ultima verifica, risultavano acquistabili biglietti per le seguenti categorie di posto:

Poltronissima: 48,50 euro.

48,50 euro. Poltrona: 42,50 euro.

42,50 euro. Galleria: 39 euro.

Ai prezzi indicati si aggiungono le commissioni di servizio. La disponibilità dei posti è limitata e potrebbe cambiare nel corso della giornata. I biglietti possono essere acquistati attraverso il sito ufficiale di TicketOne.

Francesca Michielin a Roma: la possibile scaletta

Dai brani che hanno segnato la sua carriera alle nuove sonorità di Magia Bianca, Magia Nera, lo spettacolo ripercorrerà le diverse tappe del percorso artistico della cantautrice. Tra i successi del suo repertorio figurano:

Nessun grado di separazione;

Vulcano;

Io non abito al mare;

Chiamami per nome.

Sul palco, Francesca Michielin alternerà voce, pianoforte e chitarra, valorizzando la dimensione teatrale dello spettacolo e il rapporto diretto con il pubblico. La scaletta ufficiale della serata non è stata confermata nelle informazioni disponibili.

Come arrivare all’Auditorium Conciliazione con i mezzi pubblici

Per raggiungere il luogo del concerto senza utilizzare l’automobile, una delle soluzioni è la metropolitana A, scendendo alle fermate Ottaviano o Lepanto e proseguendo a piedi verso via della Conciliazione.

Chi arriva dalla stazione Roma Termini può prendere la linea A in direzione Battistini. Per eventuali variazioni del servizio e per pianificare il viaggio di ritorno dopo il concerto, è consigliabile consultare il sito di Atac.

Dove parcheggiare vicino all’Auditorium Conciliazione

Per chi raggiungerà il concerto in automobile, il sito ufficiale dell’Auditorium indica diverse aree di sosta a pagamento nelle immediate vicinanze:

Terminal Vaticano: via Urbano VIII 16, a circa 5 minuti a piedi.

via Urbano VIII 16, a circa 5 minuti a piedi. Parcheggio di piazza Adriana: a circa 6 minuti a piedi.

a circa 6 minuti a piedi. Parking Gran Melia: via del Gianicolo 2, a circa 8 minuti a piedi.

via del Gianicolo 2, a circa 8 minuti a piedi. Parcheggio di piazza Cavour: a circa 9 minuti a piedi.

I tempi di percorrenza sono indicativi. Prima di partire è opportuno verificare la disponibilità dei posti, le tariffe e gli orari di apertura delle strutture, oltre alle eventuali limitazioni alla circolazione.

Concerto di Francesca Michielin, attenzione al traffico e ai divieti di sosta

Particolare attenzione alla viabilità nella zona di Borgo. In occasione di un altro evento presso il complesso monumentale di Santo Spirito in Sassia, Roma Capitale ha disposto, a partire dalle ore 15, divieti di sosta in Borgo Santo Spirito, nel tratto compreso tra largo Ildebrando Gregori e via San Pio X, fatte salve le deroghe previste.

Inoltre, dalle 14.30 alle 20, una manifestazione nazionale attraverserà il centro della Capitale, da piazza della Repubblica a piazzale Ostiense, con modifiche alla circolazione e al trasporto pubblico.