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Roma, oggi Daniel Harding dirige Strauss e Brahms all’Auditorium: orario e programma
L’Orchestra dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia si esibisce con il soprano Rachel Willis-Sørensen. Tutte le informazioni sul concerto
Roma, 28 novembre 2026 – Una serata dedicata ai grandi compositori del Romanticismo europeo. Oggi, sabato 28 novembre, alle 19.30, l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospita il concerto diretto da Daniel Harding, nell’ambito della stagione di musica sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Protagonisti sul palco l’Orchestra dell’Accademia e il soprano Rachel Willis-Sørensen, con un programma dedicato alle opere di Richard Strauss e Johannes Brahms.
Daniel Harding all’Auditorium di Roma: il programma del concerto
La prima parte della serata sarà dedicata a due composizioni di Richard Strauss, appartenenti a momenti opposti della sua carriera: il Don Juan (1888), poema sinfonico giovanile ispirato alla figura del celebre seduttore, e i Vier letzte Lieder (Quattro ultimi Lieder), composti nel 1948 e considerati il testamento spirituale del musicista. Quattro canti attraversati dai temi della natura e della caducità della vita, interpretati dal soprano Rachel Willis-Sørensen.
A chiudere il concerto sarà la Sinfonia n. 4 di Johannes Brahms (1885), ultima delle quattro sinfonie del compositore e tra le opere più rappresentative del repertorio tardoromantico, nella quale il rigore della costruzione musicale si accompagna a una profonda intensità espressiva.
Concerto all’Auditorium Parco della Musica: orario e informazioni utili
- Data: sabato 28 novembre 2026.
- Orario: 19.30.
- Dove: Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, viale Pietro de Coubertin 30, Roma.
- Direttore: Daniel Harding.
- Soprano: Rachel Willis-Sørensen.
- Telefono: 06 80241281.
Per informazioni sui biglietti e sulla disponibilità dei posti è possibile consultare il sito ufficiale dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia.