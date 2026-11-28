Roma, 28 novembre 2026 – Una serata dedicata ai grandi compositori del Romanticismo europeo. Oggi, sabato 28 novembre, alle 19.30 , l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone di Roma ospita il concerto diretto da Daniel Harding , nell’ambito della stagione di musica sinfonica dell’Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Protagonisti sul palco l’Orchestra dell’Accademia e il soprano Rachel Willis-Sørensen , con un programma dedicato alle opere di Richard Strauss e Johannes Brahms.

La prima parte della serata sarà dedicata a due composizioni di Richard Strauss, appartenenti a momenti opposti della sua carriera: il Don Juan (1888), poema sinfonico giovanile ispirato alla figura del celebre seduttore, e i Vier letzte Lieder (Quattro ultimi Lieder), composti nel 1948 e considerati il testamento spirituale del musicista. Quattro canti attraversati dai temi della natura e della caducità della vita, interpretati dal soprano Rachel Willis-Sørensen.