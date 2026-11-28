Roma, 28 novembre 2026 – Dodici osti, oltre 200 posti a sedere e una grande tavolata lunga più di 100 metri. Oggi, sabato 28 novembre, il Parco Giordano Sangalli di Torpignattara ospita Torpignattavola, una festa dedicata alla cultura gastronomica del quartiere, alle osterie e alle botteghe storiche. Dalle 11 alle 17, tra showcooking a ingresso libero, racconti e musica dal vivo, il parco si trasformerà in un luogo di incontro tra tradizioni romane e cucine del mondo. Il momento centrale della giornata sarà il grande pranzo popolare, in programma alle 12.30 ai piedi dell’Acquedotto Alessandrino.

L’iniziativa, realizzata da Slow Food Roma con il sostegno dell’Assessorato ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda di Roma Capitale, nasce con l’obiettivo di valorizzare le attività storiche del quartiere e favorire l’incontro tra generazioni e culture diverse attraverso il cibo.

Torpignattavola 2026: orari e programma di oggi

La manifestazione si articolerà in sei ore di appuntamenti dedicati alla cucina, alla socialità e alla musica. Ecco il programma:

Dalle 11 alle 17: dodici showcooking a ingresso libero, della durata di 30 minuti ciascuno, con gli osti e le botteghe del quartiere.

dodici showcooking a ingresso libero, della durata di 30 minuti ciascuno, con gli osti e le botteghe del quartiere. Alle 12.30: grande pranzo popolare con oltre 200 posti a sedere lungo una tavolata di oltre 100 metri.

grande pranzo popolare con oltre 200 posti a sedere lungo una tavolata di oltre 100 metri. Dalle 14: musica dal vivo con le band del quartiere.

Dagli showcooking al grande pranzo popolare

Durante gli showcooking, gli osti racconteranno piatti, ingredienti, mestieri e tradizioni attraverso preparazioni che spaziano dalle ricette della cucina romana alle specialità delle diverse culture gastronomiche presenti a Torpignattara. Particolare attenzione sarà riservata alla selezione degli ingredienti, provenienti, dove possibile, dai mercati e dai produttori del territorio.

Alle 12.30 spazio al momento più atteso della giornata: il grande pranzo popolare, che riunirà abitanti, famiglie e visitatori attorno a un’unica tavola. Un’occasione per conoscere le realtà gastronomiche del quartiere e riscoprirne l’identità multiculturale.

Torpignattavola a Roma: dove si svolge e come partecipare