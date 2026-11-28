Sabato 28 e domenica 29 novembre appuntamento con “A Christmas Carol”, con Roberto Ciufoli nei panni di Ebenezer Scrooge. Orari, trama e biglietti

Roma, 27 novembre 2026 – Le atmosfere della Londra ottocentesca, tre spiriti e un viaggio alla riscoperta del significato del Natale. Sabato 28 e domenica 29 novembre, il Teatro Brancaccio di Roma ospita A Christmas Carol – Il Musical, lo spettacolo ispirato al celebre racconto di Charles Dickens. A vestire i panni dell’avaro Ebenezer Scrooge sarà Roberto Ciufoli, protagonista di una storia senza tempo che intreccia musica, danza e costumi d’epoca.

Prodotto dalla Compagnia dell’Alba in coproduzione con il Teatro Stabile d’Abruzzo, il musical porta sul palco le musiche di Alan Menken, con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e le scenografie di Gabriele Moreschi.

A Christmas Carol, un viaggio tra passato, presente e futuro

La storia è ambientata nella Londra del 1843. Ebenezer Scrooge è un anziano usuraio, cinico e avaro, che detesta il Natale. Durante la notte della vigilia riceve la visita del fantasma del suo defunto socio, Jacob Marley, che lo mette in guardia dalle conseguenze di una vita dominata dall’avidità e dall’egoismo.

Ad accompagnarlo in un viaggio destinato a cambiare la sua esistenza saranno tre spiriti: quello del Natale passato, del Natale presente e del Natale futuro. Attraverso le loro apparizioni, Scrooge ripercorrerà la propria vita, riscoprendo il valore degli affetti, della generosità e della condivisione. Al risveglio sarà un uomo profondamente cambiato, pronto a trascorrere il Natale insieme al nipote Fred e alla sua famiglia.

A Christmas Carol al Teatro Brancaccio: orari e biglietti

Nel fine settimana sono previste tre rappresentazioni del musical:

Sabato 28 novembre: ore 16 e 20.30.

ore 16 e 20.30. Domenica 29 novembre: ore 16.

ore 16. Dove: Teatro Brancaccio, via Merulana 244, Roma.