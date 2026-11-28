Killington, 28 novembre 2026 – E’ tutto pronto a Killington anche se piove copiosamente sulla piste iridate. Si svolge la tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile di gigante femminile e nella giornata di oggi. La prima manche è in programma alle 15,30, mentre la seconda è prevista alle 18,30. Per l’Italia sono in gara Lara Della Mea, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti e Anna Trocker. E proprio la Goggia è all’esordio stagionale dopo il periodo di stop avuto e il recupero affrontato negli Stati Uniti.