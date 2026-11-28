IL RITORNO|
Sci Alpino, Sofia Goggia torna in pista: “Mi sento emozionata”
L’Azzurra all’esordio di stagione in Coppa del Mondo. L’Italia schiera 11 azzurre, tra cui Pirovano e Bassino
Killington, 28 novembre 2026 – E’ tutto pronto a Killington anche se piove copiosamente sulla piste iridate. Si svolge la tappa di Coppa del Mondo di Sci Alpino Femminile di gigante femminile e nella giornata di oggi. La prima manche è in programma alle 15,30, mentre la seconda è prevista alle 18,30. Per l’Italia sono in gara Lara Della Mea, Sofia Goggia, Laura Pirovano, Marta Bassino, Lara Della Mea, Asja Zenere, Giorgia Collomb, Alice Pazzaglia, Sophie Mathieu, Ilaria Ghisalberti e Anna Trocker. E proprio la Goggia è all’esordio stagionale dopo il periodo di stop avuto e il recupero affrontato negli Stati Uniti.
La stessa Azzurra, plurimedagliata olimpica, pubblica nella sua storia su Instagram: “Mi sento emozionata”. E’ un ritorno importante dopo tante difficoltà e i tifosi attendono il suo ritorno al cancelletto e sul podio.
Foto FISI/fisi.org (da fisi.org)
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